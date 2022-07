Gli Azzurri del tiro alla fune sono pronti a spiccare il volo per la sfida sul tetto del mondo degli World Games in programma, fino al 17 luglio, a Birmingham, in Alabama. Fa parte della delegazione italiana della Federazione Giochi e sport tradizionali, anche l’arbitro internazionale Andrea Nasso di San Severino. Per domani (lunedì 11 luglio) è previsto il decollo dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia con volo diretto per gli Stati Uniti.

L’appuntamento mondiale vedrà scontrarsi le cinque squadre più forti al mondo. Il via alle competizioni giovedì 14 luglio nella 640kg senior, mentre sabato 16 luglio gli atleti di casa nostra dovranno vedersela nella mix 580kg con i team da battere. Per l’occasione Andrea Nasso, commissario del settore arbitri e giudici del tiro alla fune, ricoprirà l’incarico di responsabile della fase della pesatura.

Dopo questo primo appuntamento sul tetto del mondo, dal 14 al 18 settembre ci saranno i Campionati mondiali di Holten, nei Paesi Bassi.