La Città di San Severino, Medaglia d’oro al valore civile, torna a commemorare gli eccidi di Chigiano e Valdiola in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Lo farà con due iniziative, promosse dall’Amministrazione comunale e dalla sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio”, in programma per venerdì 1 e domenica 3 luglio.

Venerdì 1 luglio, alle ore 21.15 nella chiesa di San Giovanni in via Ercole Rosa, con la collaborazione delle associazioni La Zattera e Il Sognalibro, verrà presentato il volume di Chiara Donati e Marco Biancucci “Riconoscersi partigiane e partigiani”.

Presenta Valeria Pasqualini, letture a cura di Alberta Ricottini.

Domenica 3 luglio, con ritrovo alle ore 17 al bivio di Chigiano, commemorazione ufficiale con la celebrazione di una messa e il saluto delle autorità aperto da quello del sindaco Rosa Piermattei. Interverranno, fra gli altri, il presidente dell’Anpi provinciale, Francesco Rocchetti, il presidente dell’Anpi di Osimo, Niccolò Duranti. Inoltre, il giornalista, sociologo, storico e scrittore Alberto Pellegrino parlerà della partecipazione civile alla Resistenza di San Severino. Presterà servizio anche il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”. Seguirà una merenda sui prati in collaborazione con Coop Adriatica 3.0.

Gualberto Piangatelli scriveva: “Il 1 luglio 1944 alle ore 17 i partigiani del Battaglione Mario, suddivisi in due colonne provenienti dal ponte Sant’Antonio e da Fontenuova, fanno il loro ingresso in città e si portano nella piazza centrale. Ci sono anche i componenti del C.N.L e del G.A.P.. Sul palazzo comunale sventolano le bandiere delle Nazioni alleate e dei Paesi a cui appartengono i partigiani del multietnico Battaglione Mario, bandiere confezionate dalle sarte del battaglione, coordinate da Nena Schiavetti. Con la nomina di Depanger, da parte del C.N.L, a commissario straordinario prima e dopo quattro giorni a sindaco, affiancato dal vicesindaco Farroni e da una giunta formata, quasi per intero, da rappresentanti dei partiti democratici (…), la Resistenza “armata” consegna ai cittadini la gestione politica e amministrativa del territorio”.

“Le celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione di San Severino – dice Donella Bellabarba, presidente della sezione settempedana dell’Anpi – sono quest’anno ancor più orgogliosamente significative e importanti per la nostra città, che si è vista riconoscere il fondamentale supporto della Resistenza civile all’azione partigiana del Battaglione Mario, determinante nella zona del centro Italia, potendosi così fregiare della Medaglia d’oro al valore civile. Un doveroso riconoscimento, questo, soprattutto verso i contadini del territorio comunale, che più di tutti, correndo seri rischi per sé e per le loro famiglie, offrirono ospitalità, vettovagliamento, informazioni preziose, sviando anche i reparti fascisti e tedeschi in cerca di partigiani, come testimoniato dalle relazioni di Depanger e dai diari dei vari parroci di campagna”.