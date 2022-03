Sios Novavetro batte Banca Macerata e vola ai play off col primo posto in tasca

Quattordicesima e ultima giornata del girone B di serie C maschile! I ragazzi della Sios scendono in campo contro Banca Macerata, squadra matematicamente ai play out, ma dotata di un organico ben organizzato che ha sempre messo in crisi i ragazzi settempedani, nonostante le vittorie ottenute contro di loro! La Sios deve sopperire alle assenze dei centrali Ferrara e Sabbatini e deve stringere i denti, dati i diversi problemini fisici.

Parte aggressiva la squadra ospite, che non ci sta a lasciare punti fondamentali in chiave salvezza. L’inizio del set è in salita per i gialloblu, staccati quasi sempre di 3-4 lunghezze. Coach Pasquali striglia i suoi e grazie a un’ottima stabilità in battuta e ai colpi delle ali Marinozzi-Rizzuto-Plesca la Sios mette la freccia e sorpassa Banca Macerata proprio sul finire del set, aggiudicandosi il primo parziale con il punteggio di 29 a 27.

La carica e l’adrenalina fanno sì che anche il secondo parziale di gioco rimanga in mano ai gialloblu, spinti da un pubblico delle grandi occasioni e da una fantastica solidità di squadra: 25-20 al cambio campo!

Macerata non riesce più a rientrare nel match (complici anche le assenze pesanti per i ragazzi di coach Giacomini) e la Sios ormai è un treno ad alta velocità. Infatti si prende set e partita (25-15) per 3 punti fondamentali in chiave classifica.

Visto lo scivolone della Happy Car RSV per quanto riguarda il girone B e visto il risultato a sorpresa nel girone A che vede sconfitta la Virtus Fano, possiamo ufficialmente dire che la Sios Novavetro si presenterà al girone play off con il primo posto solitario!