Simeg 1934 – 2024: l’atelier della pietra compie 90 anni

Il 2024 rappresenta un traguardo importante per Simeg: quello dei 90 anni dalla sua fondazione.

La storia

L’azienda leader nel settore della lavorazione di marmi e pietre naturali con sede a San Severino è stata fondata nel 1934 da Nello Grandinetti con il nome Sim (Società industria marmette), iniziando la propria attività con la produzione di mattonelle in graniglia di pietra e cemento all’interno di quello che sarebbe diventato il grande distretto industriale delle mattonelle nel 2° dopoguerra.

Nei decenni successivi, l’azienda attraversa diverse fasi di evoluzione, diventando un pilastro per la ricostruzione post bellica in Italia centrale e assumendo una posizione di primaria importanza nel mercato edilizio. Nel 1981, guidata da Maria Fausta Grandinetti e Mario Rotini, l’azienda acquisisce l’attuale nome Simeg e si specializza nella lavorazione della pietra naturale, espandendo, nel tempo, la propria produzione a marmi, graniti, quarzi e ceramiche di grande formato, ed inizia a collaborare in modo crescente con il settore dell’arredamento.

Il 2004 segna un importante momento di passaggio: con la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo Simeg potenzia la propria capacità produttiva ed può implementare nuove tecnologie che le consentono di rispondere alle esigenze sempre più sofisticate dei clienti nazionali ed internazionali, offrendo prodotti che combinano estetica e funzionalità. Eccellenza, competenza e spinta continua verso l’innovazione contribuiscono a rafforzare la reputazione di Simeg come partner affidabile per le più importanti realtà del settore.

Nei decenni a seguire Simeg evolve senza sosta la propria capacità di trasformare materiali naturali in prodotti di alta qualità per l’arredo di interni ed esterni. L’offerta si amplia e si diversifica, a partire dai piani per cucina e bagno, passando per pavimenti e rivestimenti, fino a presidiare il mondo dei tavoli in pietra e dei progetti speciali in marmo. Nel tempo un numero sempre maggiore di marchi prestigiosi del settore arredo e navale scelgono Simeg per la qualità dei prodotti e l’affidabilità del servizio offerto. Punta di diamante della proposta di Simeg è inoltre il pacchetto di soluzioni custom per i prestigiosi settori del residenziale di lusso, contract, retail e nautico che contribuiscono in modo importante all’espansione nei mercati esteri e all’accrescimento della visibilità dell’azienda.

L’azienda oggi e le sfide future

Simeg oggi impiega oltre 70 addetti nello stabilimento marchigiano ed è attiva in Italia e all’estero con un solido business focalizzato principalmente nei settori cucina, bagno, living, navale ed edilizia.

Sotto la guida del presidente Oliviero Rotini, presente in azienda dal 1985, e di suo figlio Carlo, in azienda dal 2017, Simeg si appresta ad affrontare le nuove sfide del mercato rimanendo fortemente ancorata alle proprie radici e alla storia di una famiglia che, di generazione in generazione, ha fatto della passione e della dedizione all’azienda il fulcro di una storia di successi e di condivisione. Profondamente convinti del valore del Made in Italy come sinonimo di bello e ben fatto, Oliviero e Carlo Rotini portano avanti con convinzione una filosofia sostenibile da molti punti di vista. In primo luogo, le persone, il loro benessere, il concetto di “famiglia allargata” che si respira ovunque in azienda e che viene supportato da concrete azioni di welfare dedicate ai dipendenti. Sul fronte produttivo, gli investimenti in nuove tecnologie e in efficientamento hanno consentito negli anni di abbattere significativamente l’impatto ambientale. La filiera è corta, verticale ed integrata, assicurando pieno controllo, qualità ed efficienza. La sostenibilità è inoltre alla base dei progetti più innovativi di Simeg.

Stone Stackers nasce dalla collaborazione con la coppia di designer Shilpa Srinivas e Paolo Ciacci: pezzi di marmo scartati vengono riutilizzati in modo creativo e riassemblati in progetti artistici che uniscono funzionalità eccezionale ed estetica seducente. Pezzi unici che fondono l’antico e il nuovo, con l’obiettivo di durare nel tempo. L’idea di recuperare e riutilizzare il marmo di scarto per trasformarlo in opere d’arte può ricondursi al movimento globale che sostiene la provenienza consapevole e la sostenibilità nel design. L’atto di reimmaginare in modo intelligente i ritagli di una pietra e di creare pezzi ultramoderni destinati a durare nel tempo è un atto di creatività e di rispetto al tempo stesso.

L’Eccesso è animato dalla medesima filosofia: ridare dignità e valore alle pietre rimaste al termine del processo di interior design, trasformandole in oggetti belli e funzionali. Il risultato di questo pensiero è una collezione che mira a conservare la bellezza naturale del marmo, senza alterare gli elementi puri della pietra, contemporaneamente lavorando sulla creazione di forme arricchite da dettagli raffinati in cui il metallo è il perfetto co-protagonista, usato sia come elemento strutturale che come elemento d’accento. Il bilanciamento tra materiali contrastanti dà vita ad una linea di prodotti intramontabili che rispecchiano un nuovo modo di valorizzare le pietre.

Simmetrie è l’altro progetto neonato che punta alla ricerca di un’efficace integrazione tra materie diverse (marmo, legno, metallo) che mette insieme tre aziende marchigiane specializzate nella realizzazione di prodotti custom per l’arredamento di altissima qualità.

Il 90° anniversario

1934 – 2024: un lungo percorso che la famiglia e l’azienda hanno vissuto in simbiosi, con un comune obiettivo, quello di portare avanti con dedizione il progetto avviato da Nello Grandinetti, la cui figura carismatica ispira tutt’oggi i suoi eredi.

Il 2024 segna contemporaneamente altri tre anniversari significativi:

la nascita di Nello Grandinetti nel 1894 (130 anni);

la nascita di Mario Rotini nel 1924 (100 anni);

la realizzazione del nuovo stabilimento nel 2004 (20 anni).

La famiglia ha quindi voluto ideare dei momenti per celebrare la storia, le tappe miliari, le persone che hanno contribuito nel tempo a fare di Simeg la realtà leader che è oggi e per proiettare tutto questo patrimonio verso il futuro.

Mercoledì 31 luglio ha avuto luogo il primo degli eventi di celebrazione dell’anniversario, “A Porte Aperte”, un tour d’eccezione all’interno dei reparti produttivi dello stabilimento di San Severino che Simeg ha pensato per i propri dipendenti e tutte le loro famiglie. Un’occasione unica per visitare i luoghi in cui i collaboratori spendono gran parte della loro giornata portando avanti in modo corale il grande progetto Simeg, e per condividere questo momento speciale con i propri cari.

La serata è poi proseguita con una cocktail dinner presso Villa Nena a Tolentino, con la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei e degli assessori comunali.

Manuela Berardinelli di Confindustria Macerata ha condotto la serata attraverso i vari interventi che si sono susseguiti a raccontare la storia della famiglia e dell’azienda, i riconoscimenti ottenuti e le sfide future. Sono stati celebrati con un lungo applauso i dipendenti insigniti del riconoscimento di Maestri del lavoro da parte del Presidente della Repubblica, quelli con più di 20 anni di servizio in azienda e coloro che, pur essendo già in pensione, hanno voluto unirsi alla famiglia per festeggiare questo importante traguardo. Uno speciale benefit welfare è stato inoltre annunciato durante l’evento, come ulteriore gesto di gratitudine e riconoscenza verso le persone che dedicano la loro professionalità e il loro impegno all’azienda Simeg.

A tutti i presenti è stato distribuito il volume “Suona la sirena”, dell’autrice scomparsa Marta Bellomarì Stortini, una raccolta di testimonianze storiche ed esperienze personali che raccontano il distretto settempedano della mattonella e del marmo negli anni ’50 – ’70 ed in particolare il percorso della Sim, divenuta poi Simeg nel 1981.

“Questa serata è una dedica che dal profondo del cuore vogliamo fare a tutte le nostre persone, donne e uomini preziosi, appassionati, dediti, a cui oggi abbiamo voluto ulteriormente dimostrare la nostra riconoscenza – dichiara Oliviero Rotini -. Portare avanti questa eredità morale è una nostra responsabilità, anche nei confronti di chi ci ha preceduto. C’è da sempre un legame indissolubile tra famiglia e azienda, e i valori della prima sono riflessi nel modo di operare della seconda”.

“Celebrare la storia di questi 90 anni ci porta a scavare nelle nostre radici e al tempo stesso proiettarci verso il futuro abbiamo davanti e che vogliamo costruire insieme ai nostri collaboratori – continua Carlo Rotini -. C’è un grande valore nella tradizione, che lavora a stretto contatto con l’innovazione. La nostra azienda si è reinventata costantemente per progredire e superare le difficoltà che il contesto di mercato periodicamente presenta. Ho ricordato come ci sono tre chiavi dell’innovazione: essere in ascolto e anticipare le tendenze, investire in nuove tecnologie, soprattutto digitali, e, infine, accogliere, far crescere le conoscenze e le competenze delle persone”.

“Simeg ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per il nostro territorio e per l’intera industria del marmo e della pietra naturale, produzioni esclusive di questa nostra realtà che è ormai conosciutissima a livello internazionale – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei -. Simeg non è solo una realtà imprenditoriale, ma è un simbolo di tradizione, innovazione e qualità. La passione e la dedizione della famiglia Grandinetti prima e della famiglia Rotini poi hanno permesso a Simeg di crescere e rinnovarsi, affrontando le sfide di mercato e introducendo tecnologie d’avanguardia, senza mai perdere di vista l’artigianalità e l’attenzione al dettaglio che la contraddistinguono. A questo anniversario per i 90 anni ho voluto personalmente esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questa straordinaria storia di successo: dai fondatori ai dipendenti, dai collaboratori ai clienti che hanno creduto e continuano a credere in un’impresa di cui, da settempedani, andiamo tutti orgogliosi”.