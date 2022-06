Bellissimo pomeriggio con gli allievi dei Corsi di Orientamento musicale del Corpo Filarmonico “Francesco Adriani”. Si è concluso, infatti, sabato 18 giugno il Corso di Orientamento musicale promosso con il sostegno della Regione Marche e del Comune di San Severino. L’iniziativa che avvicina i giovani e meno giovani settempedani alla musica ha una storia ormai ultraventennale e ha visto anche in questo anno scolastico impegnati oltre 40 musicisti. I presenti al saggio, tutti emozionatissimi, hanno dimostrato la loro preparazione alla commissione nominata dal sindaco, cimentandosi, con il loro strumento, da soli, in duo o coralmente.

Gli allievi che hanno concluso i corsi di orientamento musicale bandistico e corale 2021-2022, esibendosi nel saggio finale, avevano iniziato il percorso ad ottobre 2022, frequentato con coinvolgimento le lezioni tenute dai maestri di musica Francesco Carducci per il sassofono, Davide Pergolesi per le percussioni, Arianna Aureli per il flauto, Vanni Belfiore per la tromba e Riccardo Brandi per il clarinetto e il canto corale. Durante l’anno scolastico hanno tenuto lezioni anche i maestri Simone Montecchia per il coro degli adulti e Giacomo Correnti per chi si avvicinava per la prima volta alle percussioni.

L’assessore Vanna Bianconi presente al saggio ha sottolineato l’importanza della musica per la formazione e si è complimentata con i giovanissimi e meno giovani musicisti e musiciste ringraziando tutti gli insegnanti e le persone coinvolte nella Banda.

La presidente del Corpo Filarmonico “F. Adriani”, Alessandra Aronne, ha ringraziato le allieve, gli allievi e le loro famiglie per la passione e l’impegno dimostrato in tutto l’anno di frequenza, ha molto apprezzato la preparazione di tutti e si è augurata l’ingresso in Banda di sempre più giovani, invitando tutti a partecipare alle prossime uscite della Banda che vedranno da subito l’esibizione, accanto ai veterani, di nuove musiciste. Un sentito grazie anche all’Amministrazione e all’Ufficio Cultura per il necessario supporto affinché la città possa usufruire di questa preziosa opportunità formativa.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stato l’impeccabile contributo tecnico di Gianni Straini.