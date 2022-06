Dopo il grande successo della prima edizione, la meravigliosa Piazza del Popolo di San Severino è di nuovo pronta ad ospitare il motoraduno “TT de Sansivirì”, promosso dal gruppo MotoDucali e aperto a tutti i possessori e agli amanti delle due ruote.

L’appuntamento è per domenica 26 giugno, con la grande novità dell’off-road per maxi enduro, in aggiunta al giro stradale.

Questo il programma: ore 8 ritrovo e iscrizioni per le maxi enduro, proprio nella piazza messa a disposizione dal Comune. Alle ore 9 la partenza. Per il giro stradale, invece, ritrovo a partire dalle 9 del mattino, con partenza alle 10.

L’itinerario prevede di affrontare un percorso panoramico in direzione Pian dell’Elmo, dove i partecipanti potranno godere di un gustoso rinfresco con stuzzichini presso Cresceria Forconi. Al rientro si costeggerà il Lago di Castreccioni, per poi ritrovarsi a San Severino in occasione del pranzo, presso la Norcineria Sant’Elena.

Il costo di iscrizione è di 20 euro e include aperitivo, pranzo, maglietta e foto ricordo. Info e prenotazioni al numero di telefono 3275410051. Il gruppo MotoDucali ringrazia le attività commerciali che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.