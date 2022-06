Proposta di rinnovamento per la futura gestione della Pro Loco di San Severino. «Quando i giovani fanno squadra vengono meno tutte le differenze e subentrano il bene collettivo, l’amore per il proprio territorio e il desiderio di mettersi a disposizione per fornire aiuto». Questo lo slogan del gruppo formato da Edoardo Beni, Valentina Bettucci, Gianluca Bonifazi, Giulio Borioni, Amalia Brinda, David Dignani, Ludovico Ferrara, Leonardo Giana, Elisa Marini, Davide Meschini, Andrea Migliozzi, Adrian Moisa, Lorenzo Plesca, Daniele Prato, Raniero Romaldi e Leonardo Simoncini, che si sono proposti in una delle due liste depositate per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco di San Severino, che si terrà durante l’assemblea straordinaria convocata per lunedì 13 giugno.

«Siamo – scrivono – un mix di ragazze e ragazzi da sempre impegnati in varie attività: dall’associazionismo all’organizzazione di eventi, fino all’attivismo cittadino. Alcuni con pregressa esperienza all’interno dell’Ente, che si presentano con l’obiettivo di sfatare un mito, secondo il quale i giovani non si rimboccano le maniche per il bene della propria città e la sfida di provare a fermare il fenomeno di coloro che scappano altrove in cerca di svago, consapevoli delle esigenze che investono una generazione, pur non lasciando indietro nessuno. Media età sotto ai 30 anni, motivazione e voglia di fare: la giusta ricetta per un obiettivo ambizioso».

Lu.Mus.