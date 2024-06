Dopo 31 anni Serralta torna a vincere il Palio dei castelli.

Nell’albo d’oro della disfida il Castello di Serralta, prima di ieri sera, figurava soltanto in due occasioni: 1990 (primo successo) e 1993 (il bis). Poi il dominio dei rioni Settempeda e Di Contro, interrotto soltanto da Colleluce, Villa di Cesolo e in un’occasione da Taccoli (2017).

Una grande festa, dunque, per la frazione di Serralta che nella serata finale, in piazza, ha stravinto la gara del tiro alla fune e ha ottenuto un buon quarto posto nella Corsa delle torri, che è stata appannaggio del rione Di Contro (più velce di Cesolo in finale).

La classifica finale del Palio dei castelli 2024: Castello di Serralta 94 punti, rione Settempeda 85, rione Di Contro 83, Villa di Cesolo 82, Contrada Oltre le mura 64, Castello di Taccoli 54, Castello di Colleluce 51.

Fra i piccoli, invece, ha vinto il Palio dei bambini la Villa di Cesolo che nella serata conclusiva si è aggiudicata sia il tiro alla fune, sia la Corsa delle torri. Un exploit per i giovanissimi portacolori della frazione!

La classifica finale del Palio dei bambini: Villa di Cesolo 88 punti, Castello di Serralta 61, rione Settempeda 59, Contrada Oltre le mura 56, Castello di Colleluce 48, rione Di Contro 40, Castello di Taccoli 35.

Seguirà servizio approfondito a cura di Luca Muscolini