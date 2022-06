Di fronte a un pubblico che non si vedeva da decenni gremire così numeroso il palasport “Ciarapica” per una gara di volley, la Sios Novavetro ha perso gara1 della finale dei playoff di serie C per salire in B.

Dopo quasi due ore e mezzo di battaglia agonistica è uscita vincitrice la Virtus Fano col punteggio di 3-2 (15-13 al tie break).

I settempedani sono andati sul 2-0, ma poi gli ospiti sono riusciti a recuperare e a portare il match al quinto set. Qui si è giocato punto a punto, ma alla fine l’hanno spuntata i fanesi.

Ma nulla è perduto: c’è ancora gara2 da giocare, martedì 7 giugno, alle 21 in casa della Virtus. Per la trasferta la società di pallavolo organizza anche un pullman di tifosi. Infoline sulla pagina facebook del San Severino Volley.