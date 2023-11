Inizia la rassegna cinematografica al Cinema San Paolo, realizzata in collaborazione con i Teatri di Sanseverino: giovedì 9 e venerdì 10 novembre sarà proiettato, alle ore 21, il primo degli otto film in cartellone, Io Capitano, di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall e Issaka Sawagodo.

Il film ha vinto il Leone d’argento per la migliore regia, il premio Marcello Mastroianni per il migliore attore emergente al giovane protagonista Seydou Sarr, ed il Leoncino d’oro, premio collaterale della Mostra di Venezia assegnato da una giuria di giovani. Inoltre, l’opera è in lizza per partecipare agli Oscar 2024 per la statuetta “Migliore film internazionale”, ma deve ancora passare le selezioni del 21 dicembre e le nomination finali del 23 gennaio 2024, quando saranno annunciati i cinque film che parteciperanno ufficialmente alla gara.

Di seguito, la recensione pubblicata da “Il Settempedano”: