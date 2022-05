E’ iniziata ieri, venerdì 20 maggio, la discesa del Potenza in gommoning. Obiettivo di Roberto Vissani e Carlo Guliardini è arrivare alla foce del fiume, a Porto Recanati, nella giornata di domani, domenica 22 maggio. Questa notte hanno dormito in tenda, sulle sponde del Potenza, all’altezza della frazione di Taccoli. Stamattina salgono di nuovo sui loro “gommoning” per percorrere un nuovo tratto.

Ieri sera in riva al fiume



“La prima parte non è stata semplice – ci raccontano Roberto e Carlo – perché da Laverino al castello di Lanciano non era possibile scendere in acqua, ma lo sapevamo e abbiamo deciso di seguire il corso del fiume in bicicletta fino a Castelraimondo. Da qui siamo andati in acqua e lasciandoci trasportare dalla corrente siamo arrivati fino a San Severino. E’ stata però un’impresa ardua e faticosa poiché in questo tratto il fiume è pieno di tronchi ed è stato molto complicato discenderlo…”.

La “diga” naturale incontrata lungo il Potenza



Ora la situazione dovrebbe migliorare, vi terremo aggiornati su questa avventura con un altro resoconto in serata.