Enduro, il Team Fast Forward brilla in Coppa del mondo con Filippo Sordini

Il Team Fast Forward di San Severino, nato nel 2022 e diretto da Matteo Barigelli e Manuel Roccetti, si sta mettendo in evidenza a livello nazionale grazie a uno sviluppo organizzativo e tecnico di notevole riguardo. Siamo nel campo dell’enduro mountain bike e l’ultimo tassello – in ordine di tempo – di questo “mosaico” di crescita è stata la convocazione in azzurro dell’atleta Filippo Sordini, classe 2007, per la gara di Coppa del mondo svoltasi a La Thuile, in Valle d’Aosta. Il promettente portacolori cingolano, al suo terzo anno con il team Fast Forward, ha mostrato grande determinazione e carattere in quella che per lui era la prima partecipazione tra i professionisti nella categoria Junior. Con la maglia della Nazionale italiana ha chiuso la competizione in 20^ posizione ed è stata davvero una grande soddisfazione sia per lui che per l’intera squadra.

Il suo prossimo impegno importante è fissato per fine settembre (domenica 28) ai campionati italiani che si disputeranno a San Piero al Natisone (Udine).

Il Team Fast Forward, inoltre, vanta un atleta élite – oltre a Filippo Sordini – che, proveniente da Firenze, sta disputando tutta la Coppa del mondo di enduro. Si chiama Jacopo Del Principe ed è al primo anno in forza al gruppo settempedano.