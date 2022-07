La Società Amatori Basket sta lavorando per definire il roster che sarà ai nastri di partenza del campionato di serie D per la stagione 2022-2023.

La prima squadra sarà sempre guidata da coach Sparapassi assistito da Thomas Roccetti: obiettivo principale, dopo le ultime due ottime stagioni, quello di restare nei quartieri alti e competere fino alla fine per il raggiungimento di un obiettivo importante.

La prima novità riguarda Roberto Tortolini che, nonostante abbia deciso di appendere le scarpe al chiodo, collaborerà con la società ed in particolare con coach Sparapassi: nello specifico metterà a disposizione la sua esperienza in un lavoro tecnico e di fondamentali con i ragazzi che formeranno la rosa.

Per il secondo anno sarà Alessandro Fabrini, giovane osteopata settempedano, a seguire la preparazione atletica della prima squadra: la sua professionalità sarà importantissima durante l’arco dell’intera stagione per seguire al meglio l’aspetto fisico dei ragazzi.

L’ossatura della prima squadra sarà formata per la maggior parte da ragazzi settempedani: confermatissimi capitan Cruciani (al rientro da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per quasi tutta la stagione 2021-2022), Giorgio Severini, Francesco Uncini, Ruggero Ortenzi, Alessandro Potenza, Filippo Buttafuoco, Mario Fucili, Riccardo Della Rocca e Matteo Foglia in attesa del rientro di Nicolò Grillo e Nico Carboni, entrambi operati qualche settimana fa al legamento crociato del ginocchio.

Sarà ancora a disposizione di coach Sparapassi il settempedano d’adozione Simone Massaccesi (per lui la prossima sarà la settima stagione a San Severino). Ufficializzato da qualche giorno l’ingresso nella rosa della prima squadra di tre giovanissimi provenienti dal settore giovanile della Vigor Matelica: il classe 2004 Nadhir Ghrabi e i due classe 2002 Mattia Strappaveccia e Omar Magnatti, i quali saranno ai nastri di partenza per l’inizio della preparazione atletica che presumibilmente avverrà il 5 settembre.

Verranno aggregati alla prima squadra anche un paio di giovani provenienti dal settore giovanile che in questi ultimi anni hanno militato nelle formazione del Basket Castelraimondo. Per integrare il roster la società sta portando avanti delle trattative nel ruolo di ala/pivot che permettano di completare e rendere ancora più competitiva la rosa.

La società coglie l’occasione per salutare e ringraziare Christian Luciani, Matteo Cingolani, Luca Giuliani e Flavio Cobanaj, che, per scelte personali, non faranno più parte del gruppo nella prossima stagione sportiva.

Obiettivi principali far crescere una formazione con un’età media di 23 anni e cercare di lottare fino alla fine con compagini più attrezzate e con più esperienza.

g. g.