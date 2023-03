Gionata Ghergo è il nuovo presidente dell’Associazione sportiva Bike Zone. Subentra a Emanuele Rocci (dimissionario per motivi di lavoro) cui vanno i ringraziamenti del club “per l’importante operato svolto nell’ultimo anno”.

Ghergo è stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli associati. Queste le sue prime parole da presidente: “Ringrazio l’associazione per la fiducia che mi è stata accordata, sono consapevole dell’ottimo lavoro svolto nei mesi scorsi sotto la guida di Emanuele. Da subito lavorerò esclusivamente per il bene di Bike Zone con l’obiettivo di dare continuità a questo progetto che, nato pochi anni fa, già ci vede protagonisti per i numerosi traguardi raggiunti a livello di promozione e valorizzazione del territorio”.

Nel direttivo entra Valerio Vissani con la carica di vicepresidente.