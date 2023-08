Sabato 5 agosto, alle ore 21 in Piazza del Popolo è confermato lo spettacolo “Amici show”. L’ingresso è libero e in caso di maltempo l’evento si svolge al teatro Feronia.

Marco Moscatelli presenta una serata da non perdere, ricca di intrattenimenti e di sorprese. Con la partecipazione di Francesco Capodacqua, Valeria Romitelli e Piero Romitelli.

Intervengono anche Marta Porrà (cantante), Camilla Ruffini (cantante), Mago Mancini (comico) e Stylo aka Space (Rapper).