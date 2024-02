Calcetto: il Serralta consolida il primato vincendo 7 a 4 sul campo di Moie

La trasferta a Moie regala al Serralta la terza vittoria consecutiva che permette di consolidare il primo posto in classifica. Sono cinque ora le lunghezze di vantaggio dei settempedani che vedono cadere la seconda forza del girone e allungano il passo in vetta. Giornata, dunque, positiva per la squadra di Gentilucci che non sbaglia un appuntamento non proprio semplicissimo contro un avversario impegnato nella corsa play off (quinto posto). Dopo un avvio complicato che avrebbe potuto mettere in salita il match (locali sul doppio vantaggio: prima 2-0 e poi 3-1), il Serralta si è prontamente ripreso iniziando a macinare il proprio gioco ed entrando decisamente in partita. Dopo la pausa di metà sfida, si è visto un Serralta diverso, più concentrato, più determinato. I settempedani non hanno lasciato scampo ai rivali andando a dominare la scena per una frazione che non ha avuto storia. Ben cinque sono state le reti siglate dai settempedani che hanno chiuso alla grande la gara con merito e con un punteggio eloquente (7-4). Il primo sigillo gialloblù l’ha messo Nardi che ha accorciato le distanze, stessa cosa riuscita a capitan Dialuce poco prima dell’intervallo (3-2 per gli anconetani). Nella ripresa l’accelerata ospite viene aperta da Bonci (sono 15 le reti per lui nel torneo) che dà la parità ai gialloblù che in seguito allungano grazie al doppio squillo di Nardi (tripletta e sempre più bomber della squadra con 22 reti in totale) e alla doppietta di Pizzichini (terzo gol in stagione come Dialuce) che ha chiuso i conti decretando così la conquista del bottino pieno e di punti importanti. Nel prossimo turno casalingo, ancora contro una formazione dorica ovvero la Virtus Cupra terzultima, c’è la possibilità di proseguire la serie di successi di questo ottimo periodo.