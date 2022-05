Nelle scorse settimane è apparso sugli organi di stampa un articolo che ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, il forte legame del cantante Renato Zero con il nostro territorio e in particolare la nostra città di San Severino, che ha dato i natali ai suoi avi, nelle cui campagne la popolare star della musica da bambino soleva trascorrere il periodo estivo.

Poiché il cantante proprio in questo periodo si sta accingendo a presentare il suo ultimo lavoro “Atto di fede” perché non invitarlo a San Severino, magari per una “tappa zero” nella meravigliosa Piazza del Popolo, che ospiterà Mahmood e lo Zecchino d’oro (quest’ultimo evento tenuto come abitudine ancora nascosto)?

Sicuramente tutta la città, tutta la nostra gente, l’intero territorio stringerebbero in un abbraccio affettuoso un cantante straordinario e soprattutto una persona che in qualche modo sentiamo “uno di noi”, vero e proprio “Messi” della canzone.

Vorrà il sindaco Piermattei raccogliere l’invito e attivarsi per fare propria la proposta e invitare Renato Zero?

Noi ci speriamo e, per ora, facciamo un “Atto di fede”

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato