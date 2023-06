E’ la Settempeda a centrare Il colpo “grosso” del mercato del girone C di Prima categoria portando a casa uno degli attaccanti più forti e quotati: Emanuele Castellano. Acquisto che testimonia le intenzioni della società biancorossa di costruire una formazione altamente competitiva per arrivare ad obiettivi importanti.

Non ha certo bisogno di presentazioni Emanuele Castellano che da anni è uno dei migliori attaccanti in circolazione, basta scorrere un curriculum di tutto rispetto che denota un’innata capacità di saper segnare con regolarità in tutte le categorie in cui ha militato (nella stagione appena conclusa in Prima 19 gol con l’Elpidiense Cascinare con cui ha vinto anche il campionato, poi serie D, Eccellenza e Promozione) e in ogni squadra in cui ha giocato (fra queste San Marco Servigliano, Maceratese, Valdichienti Ponte,Trodica).

Esterno offensivo, prima o seconda punta: questi i ruoli in cui eccelle Castellano. Giocatore rapido, tecnico, bravo a fare gioco ed a vedere la porta. Insomma, un elemento in grado di fare la differenza e che garantisce un valore aggiunto alla propria squadra.

Era uno dei più richiesti Emanuele Castellano e fra le tantissime squadre che lo hanno cercato il bomber ha scelto proprio quella biancorossa.

“Fra le società che mi hanno contattato e con cui sono andato a parlare – conferma Emanuele – la Settempeda è quella che mi ha colpito di più e che mi ha fatto la più bella impressione. Mi sono piaciuti progetto e obiettivi, dunque sono convinto di aver fatto la scelta giusta e mi sento felice di venire a San Severino. So che si vuole puntare in alto e questo mi piace, mi stimola e mi dà la giusta carica. Sono pronto ad accettare questa sfida insieme ai nuovi compagni e alla dirigenza e vedrete che saremo in grado di fare una stagione importante”.

Ci saranno pressione e attese alte… “Ne sono consapevole. Il mio ruolo è chiaro e so di essere una pedina importante nella squadra, ma mi assumo tutte le responsabilità e di questo non sono preoccupato, anzi è un cosa che mi stimola parecchio e sono pronto a dimostrare sul campo in ogni partita quello che valgo e ciò che tutti si aspettano da me”.

Roberto Pellegrino