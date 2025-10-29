San Severino “capitale” del tiro alla fune con la prima tappa del Campionato italiano indoor

Grande entusiasmo e forte partecipazione a San Severino per l’apertura del Campionato italiano indoor di tiro alla fune Figest (Federazione italiana giochi e sport tradizionali). Il palasport comunale “Albino Ciarapica” ha ospitato la prima tappa della stagione, dedicata alla prestigiosa categoria 600 kg, richiamando alcune delle squadre più forti d’Italia in una giornata all’insegna di sport, passione e sana competizione.

L’evento di rilevanza nazionale non si è limitato al Campionato: il programma ha incluso anche un torneo promozionale nella categoria 510 Kg, a conferma del forte impegno della Federazione nel valorizzare e far crescere la disciplina, coinvolgendo nuovi atleti e appassionati.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di numerose autorità, a sottolineare il valore sportivo e culturale dell’appuntamento. Sono intervenuti Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest, Matteo Capeccia, responsabile del Dipartimento tiro alla fune Figest, il sindaco Rosa Piermattei assieme a Paolo Paoloni, assessore comunale allo Sport. Erano presenti anche Renzo Marinelli, consigliere regionale, Giovanni Soverchia, presidente del San Severino Volley, Graziella Sparvoli, presidente dell’associazione Palio dei Castelli.

Nel suo discorso di saluto, il sindaco Rosa Piermattei ha voluto sottolineare il profondo legame tra la disciplina e l’identità locale: “I giochi e gli sport tradizionali rivestono un’importanza fondamentale per la nostra comunità. A San Severino il tiro alla fune è una delle sfide centrali della rievocazione storica del Palio dei Castelli, un elemento vivo della nostra cultura”. Un legame ribadito dalla presenza in gara di ben due formazioni di casa, espressione della passione settempedana.

Prima del fischio d’inizio, il presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio, ha omaggiato il primo cittadino settempedano con la spilla simbolo del Coni e dello sport italiano e una placca Figest raffigurante tutte le discipline facenti parte della Federazione, un gesto che sancisce il ruolo di San Severino come polo di riferimento per gli sport e i giochitradizionali.

L’entusiasmo del pubblico e la qualità delle sfide in campo hanno reso questa prima tappa un successo, ponendo le basi per una stagione di Campionato avvincente e rafforzando la collaborazione tra Figest e la Città di San Severino.