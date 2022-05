Arriva la bella stagione e per i più piccoli sarà tempo di vacanza. Il Comune di San Severino, in collaborazione con il Comitato provinciale della Uisp, torna a organizzare i centri estivi.

Per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 6 ai 14 anni un mare di salute e divertimento con il centro estivo “Sport, gioco e avventura” che si svolgerà dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman allo stabilimento balneare G7 di Civitanova Marche dove, divisi in gruppi d’età, potranno seguire attività sportive, ludiche e di animazione. I partecipanti saranno impegnati in giochi con la sabbia, pallavolo, tornei sportivi, esercizi di acquagym, giochi in acqua e giornate a tema. E il giovedì, per tutti, acquaparco “VerdeAzzurro” (con ingresso a pagamento).

Questo il programma di massima:

ore 7.50 partenza con il pullman dai vari punti di raccolta

ore 8.30-10 attività ludiche, animazione, giochi in spiaggia

ore 10-10.30 circa bagno e giochi in acqua

ore 10.30-11 doccia e merenda

ore 11-12 attività di animazione

ore 12.45-13 rientro a San Severino

Quote di partecipazione: dal 4 al 29 luglio (4 settimane) 130 euro, dal 4 al 15 luglio (2 settimane) 70 euro, dal 18 al 29 luglio (2 settimane) 70 euro. Quote per il trasporto: 2 settimane 18 euro, 4 settimane 36 euro. La quota comprende partecipazione al centro estivo seguito da istruttori qualificiati, iscrizione e assicurazione per tutte le attività, trasporto con il pullman.

Scadenza iscrizioni entro il 15 giugno. Info e prenotazioni in Pro loco oppure ai numeri di telefono 0733638414 o 3473629148.

Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, Comune e Uisp propongono, invece, il centro estivo presso la scuola dell’Infanzia di Cesolo. Anche in questo caso i bambini, divisi in gruppi, saranno impegnati in attività ludiche, attività creative e animazione e saranno seguiti da insegnanti e da istruttori animatori qualificati.

Il periodo va dal 4 al 29 luglio. Quote metà tempo 85 euro per 2 settimane, 160 euro per 4 settimane. A tempo pieno 100 euro per 2 settimane, 180 per 4 settimane.

Questo il programma di massima:

ore 7.45 ritrovo nella struttura

ore 8.30 – 12.30 attività ludiche e ricreative

ore 12.30 – 13.30 pranzo

ore 13.30 – 16 attività ludiche e ricreative

Sono previste, inoltre, giornate a tema dedicate alle seguenti attività: olimpiadi, giochi di una volta, caccia al tesoro, festa in maschera.