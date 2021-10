Serralta, il calcio a cinque femminile è una bella realtà

Il calcio a cinque del Serralta si veste anche di rosa con la squadra femminile che ha iniziato ufficialmente l’attività con i primi impegni agonistici. Il debutto delle ragazze allenate dal nuovo mister Edoardo Tomassetti è avvenuto nel torneo Open Cup che si svolge sotto l’egida del Csi e che vede la partecipazione di cinque formazioni che si affronteranno in un girone di cinque turni con gare fissate in ognuna delle città dalle quali provengono le formazioni iscritte: Serralta, Servigliano, Civitanova Marche, Montefano, Caldarola. Nella prima giornata le gialloblù (anche se la maglia è di color blu elettrico) si sono recate in trasferta a Servigliano per misurarsi con le padrone di casa. Alla fine è arrivata una sconfitta (4-2) che, pur lasciando un po’ di rammarico, viene archiviata con la consapevolezza da parte della squadra di aver disputato una buona prestazione in un match che è servito soprattutto per rompere il ghiaccio e per iniziare l’avventura dopo gli allenamenti svolti nelle settimane precedenti. E’ stata una sorta di prova generale per vedere in azione le tante nuove arrivate e per verificare schemi, movimenti e posizioni. Normale che ci sia da lavorare, ma le premesse sono più che buone e voglia e impegno non mancano e tutte le protagoniste sono decise a dare il massimo ed a fare bene. I primi gol stagionali del Serralta sono stati messi a segno da capitan Stefania Apalaghie, nel primo tempo, e da Martina Cochi, nella ripresa. Prossimo appuntamento quello di sabato 13 novembre in casa ore 15 al Palasport Ciarapica contro le civitanovesi del Boca Girls valido per la terza giornata (nella seconda il Serralta osserverà il turno di riposo). Le responsabili della squadra fanno sapere che per chi volesse provare a giocare a calcetto sarà possibile farlo prendendo parte agli allenamenti. Per info contattare i recapiti telefonici 339/7624228(Martina) e 339/8108275(Yada).

ORGANICO SERRALTA CALCIO A CINQUE: Antonini Sandra, Apalaghie Stefania (capitano), Calcaterra Erika, Cicconofri Barbara, Cochi Martina (vice capitano), Colucci Vittoria, Dumitru Viorica, Firinaio Alice, Massi Samuela, Mastroianni Valentina, Nuccelli Federica, Orazi Yada, Palmioli Elisa, Palmioli Lucia, Papa Francesca, Taborro Caterina.

Allenatore: Tomassetti Edoardo.

Dirigente: Tombesi Laura

RP