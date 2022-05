“The river”, il fiume, è l’iniziativa in due tempi cui stanno lavorando Carlo Guliardini e Roberto Vissani, i quali vogliono percorrere due fiumi a bordo di canoe e gommoning.

Per gommoning si intendono le grandi ciambelle galleggianti ideate e brevettate a livello tecnico-sportivo dal presidente della Polisportiva Serralta, Marco Crescenzi, e utilizzate – ormai da anni – proprio da Roberto Vissani per l’attività outdoor stagionale lungo il Potenza, sotto l’egida della stessa Polisportiva.

Il progetto è già in fase di attuazione.

Carlo e Roberto stanno provando da giorni proprio la discesa del Potenza in gommoning fino al suo naturale sbocco al mare, a Porto Recanati.

“Cercheremo di coprire la distanza di circa 90 chilometri nel giro di 2 o 3 giorni, fermandoci la sera a dormire sulle sponde del fiume – spiega Carlo Guliardini – e, se il tempo lo consentirà, scenderemo in acqua dal 20 al 23 maggio”.

“Questa iniziativa ha lo scopo di valorizzare il nostro territorio – aggiunge Roberto Vissani di San Severino – e di sensibilizzare i giovani a preservare l’ambiente, evitando il degrado che spesso le rive dei nostri fiumi evidenziano”.

La discesa del Potenza sarà il primo passo di un progetto ancora piu ambizioso che porterà la coppia di appassionati maceratesi molto piu’ lontano, cioè nella regione dello Yukon, in Canada, per affrontare un’analoga avventura lungo un fiume che, per le diverse caratteristiche, verrà affrontato in canoa.

“Sono socio di ‘Explora’, azienda sudafricana – dice Guliardini – che si occupa di progettare e realizzare spedizioni naturalistiche in diverse parti del mondo e la collaborazione con l’associazione di Roberto vuole essere proprio un modo per far capire che a volte ‘imprese’ importanti sono un po’ come i grandi viaggi: iniziano sempre da un primo passo”.