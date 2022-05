Fino al 30 maggio torna l’appuntamento con il corso di formazione gratuito – online – sul tema “L’affido familiare: un atto d’amore”.

Il corso, finanziato dall’Unione montana con il bando Scuola per genitori, è organizzato dall’associazione Help sos Salute e famiglia in collaborazione con l’associazione La Goccia Onlus di Macerata, Age Marche, Il Consultorio familiare Il Prisma, la Caritas vicariale di San Severino e il Centro culturale Tarkovskij. In totale sono 15 le ore formative previste.

“L’affidamento familiare rappresenta uno strumento privilegiato e prezioso come risposta ai bisogni di cura, affetto ed educazione dei bambini e delle bambine, nei momenti in cui la famiglia naturale, per diversi motivi, non può essere presente – spiega la presidente dell’associazione Help, Cristina Marcucci -. Per la famiglia affidataria è un vero e proprio gesto di amore e di accoglienza nei confronti dell’infanzia, un modo per svolgere un servizio sociale, dando un sostegno concreto alle nuove generazioni nel momento del bisogno”.

Questo il calendario degli incontri che si terranno dalle 16 alle 19:

13 maggio Le dinamiche relazionali: famiglia di origine, famiglia affidataria e minore

Relatrice: Simona Cardinaletti, psicoterapeuta

16 maggio Ogni accoglienza è diversa: testimonianze di famiglie accoglienti

Relatori: coppie accoglienti

23 maggio La scuola luogo di accoglienza in rete

Relatrici: Valeria Rossi, Paola Montemarani, Annalisa Mastrovito

30 maggio I soggetti dell’affido: il bambino, l’adolescente e la famiglia

Relatrice: Roberta Broggi, pedagogista

Il corso è patrocinato dall’Ordine degli assistenti sociali delle Marche (con rilascio di crediti formativi), dall’Ambito territoriale sociale 15 di Macerata, dall’Ordine degli psicologi delle Marche e dalla Camera minorile delle Marche.

Per prenotazioni o informazioni scrivere a info@associazionehelp.org oppure chiamare il numero 351 1804334.