Sono tre le squadre al comando della classifica del girone C della serie D di calcio a cinque dopo due giornate, a quota sei punti, dunque a punteggio pieno, e fra queste c’è pure il Serralta. Era in programma il derby contro il Castelraimondo per l’esordio casalingo e i gialloblù hanno superato l’ostacolo di slancio vincendo per 2-0 con pieno merito e con una prestazione autoritaria e convincente. Trova conferma l’ottimo momento di forma del gruppo di Gentilucci che già aveva dimostrato negli impegni precedenti di stare bene e di aver raggiunto un’ottima intesa di squadra e questa sfida l’ha confermato in pieno. Prima frazione contraddistinta dall’equilibrio e terminata sullo 0-0, anche se le migliori chance per sbloccare il risultato sono del Serralta (tra queste doppio legno di Liuti: clamorosa traversa e palo); la decisa partenza di secondo tempo, invece, consente al Serralta di portare la partita dalla propria parte con due reti, saranno decisive, giunte nel giro di tre minuti (11’ e 14’) grazie all’acuto di Piccinini e ad una autorete. Per il restante tempo il match è proseguito con un Serralta forte mentalmente, compatto e organizzato che in pratica non ha concesso nulla o quasi ai rivali che non sono riusciti a trovare varchi utili per tentare di riaprire una partita che è stata portata a casa dai padroni di casa con sicurezza e personalità. Vittoria accolta con soddisfazione dai locali che possono festeggiare per i tre punti e per il primato. Prossima settimana con due impegni: mercoledì 11 ottobre in quel di Camerino (ore 21) per il ritorno del doppio confronto di Coppa; venerdì 13 altra trasferta contro il Fiuminata per il terzo turno del torneo (ore 21 con sede del match a Pioraco).

La cronaca

Serata da derby per il Serralta per la prima di campionato in casa con rivale il Castelraimondo. Avvio con le due squadre che si equivalgono. Si lotta su ogni pallone, c’è intensità e ritmo. Il primo spunto degno di nota è di Bonci che chiama alla parata Ricci. Al minuto 17 clamorosa chance per il Serralta: Liuti calcia a botta sicura con palla che sbatte sulla parte bassa della traversa, rimbalza in campo nei pressi della linea senza entrare dando così solo l’illusione del gol. La prima frazione è tutta qua e squadre all’intervallo sullo 0-0. Il secondo tempo vede i gialloblù di casa partire a razzo. Al 4’ Liuti timbra il palo. La replica ospite è di Procaccini che sfiora il montante. Al minuto 11 il derby si sblocca: Nardi mette una palla invitante sul secondo palo dove è puntuale Piccinini che insacca. Passano tre giri di lancette ed ecco servito il 2-0. Kryeziu è sfortunato nell’intervento e con un tocco supera il proprio portiere “regalando” il raddoppio ai locali. Il Castelraimondo colpito duro cerca di reagire, ma episodi per poter tornare in partita non ne arrivano a parte il tentativo di Campetella(ex di turno) che al 26’ viene respinto dal palo. E’ l’ultima azione della sfida che premia con merito un bel Serralta.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Dialuce, Bonci, Gouveia Gustavo, Bonci, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci

CASTELRAIMONDO: Paglioni, Ricci, Kryeziu, Marini, Mira, Buldrini, Calzetta, Campetella, Conforti, Particelli, Procaccini, Pescetelli. All. Camoni

r.p.