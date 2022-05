Lettera aperta del Circolo “Il grillo” per onorificenza a Bruno Taborro

Egregio Signor Sindaco,

la nostra associazione nel gennaio 2013 ha avanzato una segnalazione all’Amministrazione comunale perché fosse avanzata una proposta per il conferimento a Bruno Taborro di un’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, meritata, a nostro avviso, per l’infaticabile, obiettiva, azione di tutela della memoria e di divulgazione verso le nuove generazioni degli orrori della guerra e delle istanze di pace e convivenza civile.

Per brevità di riferimento alleghiamo copia con il protocollo d’arrivo.

La lettera del 2013



Come ella certamente sa, Bruno Taborro, con molti amici dell’Anpi al suo fianco, è stato il primo e vero artefice del conferimento alla nostra città della Medaglia al merito civile per i fatti della Resistenza, che lei con tanto giusto entusiasmo ha salutato in questi giorni. La preghiamo pertanto di volerci rendere edotti sul progresso di questa nostra richiesta, fornendoci copia della nota di trasmissione agli enti competenti (la Prefettura) di questa nostra istanza. Sarebbe veramente importante poter festeggiare in un’unica occasione entrambe i conferimenti. Restiamo in attesa di un suo cortese sollecito cenno di riscontro. Distinti saluti,

Luca Maria Cristini

delegato ad acta per il Circolo “il Grillo” San Severino