Tre pescasportivi dell’Associazione sportiva dilettantistica Settempeda Italica di San Severino – Gabriele Marozzi, Juri Torre e Leonardo Lucchi – hanno superato le finali individuali, per la categoria senior, al Campionato italiano esche naturali sulle acque dei fiumi Mae e Piave, in provincia di Belluno. Un brillante risultato, il primo nella storia, che di fatto garantisce al terzetto l’ingresso tra la rosa degli atleti che verranno selezionati dal club azzurro per vestire la maglia della Nazionale italiana nelle varie gare di Coppa del mondo.

Il neo campione italiano Ferretti



Un altro settempedano, Graziano Ferretti, si è invece laureato campione italiano master sulle acque del fiume Calore, in provincia di Avellino