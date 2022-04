Derby: la punizione di Farroni vale l’1-0 sul Castelraimondo

La Settempeda fa suo il derby contro la Folgore Castelraimondo con il minimo scarto (1-0 punizione di Farroni), successo che è il terzo consecutivo in casa. Gara equilibrata, combattuta e nella ripresa ricca di spunti e di episodi. Primo tempo con poche azioni degne di nota e squadre che si annullano a vicenda; seconda frazione ben diversa con ritmi più alti e risultato in bilico fino al minuto 96 con recupero lungo e ricco di emozioni. Alla fine la spunta una Settempeda gagliarda, vogliosa e che ha saputo soffrire fino all’ultimo secondo, anche in dieci, portando a casa il bottino pieno, vendicando il ko dell’andata e per una volta con un po’ di buona sorte dalla propria parte. La Folgore si deve arrendere pur lottando e provandoci fino all’ultimo con impegno e volontà, ma senza cogliere il pari che poteva starci viste le palle gol avute nel finale. Tre punti presi con tanto cuore e importanti per i biancorossi che scavalcano in classifica proprio i rivali odierni facendo un bel passo verso la quota salvezza. Prossimo impegno in quel di Pollenza domenica 24 aprile (ore 16.30).

Cronaca

E’ il giorno del derby contro la Folgore per una Settempeda che è chiamata a riscattare il ko di San Claudio. Squadre a metà classifica divise da una lunghezza e a caccia di tre punti che sarebbero preziosi per avvicinarsi alla salvezza anticipata. Mister Carucci presenta un 4-3-3 con un tridente di attaccanti rapidi pronti a colpire di rimessa; mister Ruggeri mantiene la difesa a tre con Forresi, Mulinari e Campilia, recupera Caracci fra i pali, mette larghi il rientrante Del Medico e Botta, costruisce un centrocampo con Broglia, Rossi e Mariselli, conferma Farroni dietro Ulissi. L’inizio del confronto mostra un certo equilibrio, anche se con il passare dei minuti sembra la Settempeda e prendere campo facendo la gara. Al 16’ Botta da sinistra vede Broglia al limite e lo serve con destro del capitano che sorvola di poco la traversa. Al 21’ lo stesso Broglia lancia in profondità Ulissi che scatta e davanti a Tafa uscitogli incontro fuori dai sedici metri tenta il tiro in corsa che però termina abbondantemente sul fondo. La Folgore replica due volte: la prima con Bisbocci che si gira e prova un sinistro centrale che Caracci blocca; la secondo con Jonuzi che da dentro l’area sulla sinistra tira debolmente per la presa sicura del portiere biancorosso. Gli ospiti ripartono sempre con prontezza e Cristian Rossi va al tiro cross che costringe Caracci a smanacciare in angolo. Poco dopo Bisbocci è pericoloso da pochi passi ma non trova l’impatto giusto con il pallone, quindi ci prova Jonuzi con un tiro di poco alto. Si entra nel recupero ed ecco l’episodio che cambia il punteggio(minuto 47): punizione per la Settempeda da sinistra che Farroni batte con un destro forte che attraversa tutta l’area senza che nessuno intervenga tantomeno Tafa che osserva la sfera entrare nell’angolino basso alla sua sinistra. Il primo importante episodio della ripresa è quello che vede Caracci lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare. Dentro al suo posto il giovanissimo(classe 2005) Denny Cardorani(prosegue la tradizione di famiglia nel ruolo come è stato il papà Federico e come lo è il fratello Ricky nel Serralta) che esordisce in campionato e con la prima squadra. Dopo 9’ prima grande chance per il Castelraimondo per il pari. Il retropassaggio corto di Botta mette in movimento Jonuzi che salta Cardorani per due volte per poi calciare verso la porta con Forresi abile e pronto e ribattere con il corpo proprio sulla linea. Il giovane portiere biancorosso mostra personalità e sicurezza quando va a fermare in tuffo un rasoterra di Dashi. Al 20’ l’arbitro mostra il rosso diretto a Campilia punito per un contatto a palla lontana con Bisbocci che resta giù. Settempeda con l’uomo in meno per gli ultimi 25’. Al 35’ seconda grossa opportunità per gli ospiti: palla dentro sulla quale Cardorani esce in ritardo e viene scavalcato con Bisbocci che può controllare e tirare nello specchio vuoto, ma Del Medico è pronto sulla linea per ribattere il pallone per poi ripetersi subito dopo, intervento che suscita le vibranti proteste della Folgore per un presunto tocco con la mano del numero undici che poteva starci(sarebbe stato rigore e secondo giallo) con l’arbitro che lascia giocare. Inizia il lungo recupero(6’) e le due formazioni si affrontano a viso aperto. Settempeda che tiene botta con le unghie per portare a casa la vittoria; la Folgore che cerca di sfondare con quattro attaccanti. Al 46’ Bonifazi, uno dei neo entrati, ha sul sinistro un pallone d’oro che però gira debolmente fra i piedi di Cardorani. Ripartenza biancorossa a sinistra con Capenti, dentro da poco, che serve in area Farroni che scarica il destro fermato da Tafa. Ci riprova il Castelraimondo con un colpo di testa di Pallotta che Cardorani va a bloccare con buon riflesso. Si ritorna di là con Capenti attacca in pressing Tafa rubando palla, dribbling su Galuppa e gran sinistro sotto la traversa che Tafa alza in angolo con un ottimo balzo. Corner e match che finisce qua dopo 96’ combattutissimi che premiano la Settempeda.

IL TABELLINO

SETTEMPEDA-FOLGORE 1-0

MARCATORI: 47’pt Farroni

SETTEMPEDA: Caracci(3’st Cardorani), Forresi, Botta, Rossi(41’pt Sfrappini), Campilia, Mulinari, Mariselli(32’st Miconi), Broglia, Ulissi(42’st Capenti), Farroni, Del Medico. A disp. Latini, Lullo, Menichelli, Orlandani, Panicari. All. Ruggeri

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Rossi, Di Filippo, Lori Giacomo, Galuppa, Binanti, Passarini(21’st Belli), Lori Simone(32’st Bonifazi, 48’st Scuriatti), Bisbocci, Jonuzi, Dashi(21’st Pallotta). A disp. Savi, Ferracuti, Mancini, Sparvoli, Giuli. All. Carucci

ARBITRO: Federici di Ascoli Piceno

NOTE: spettatori 120 circa. Espulsi: 20’st Campilia. Ammoniti: Passarini, Carucci, Belli, Del Medico, Rossi, Miconi, Capenti. Angoli: 4-2 per la Settempeda. Recupero: pt 2’, st 6’

Roberto Pellegrino