Successo per la 36^ Festa del Rione Settempeda: trionfa la Sagra dei Vincisgrassi

​La 36ª edizione della Festa del Rione Settempeda si chiude con numeri da record e un entusiasmo travolgente, consacrandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio. ​A fare da regina indiscussa dell’evento è stata la celebre Sagra dei Vincisgrassi, che ha registrato il tutto esaurito con circa 700 porzioni servite. Un risultato eccezionale reso possibile dalla maestria e dalla dedizione dei cuochi, capaci di custodire e valorizzare la vera ricetta della tradizione: ogni sfoglia, ogni strato di ragù e ogni sfumatura di sapore hanno conquistato i palati di centinaia di visitatori.

​Prelibatezze in cucina e la tradizione delle “Ceche”

​Il menu non si è fermato ai Vincisgrassi: la cucina ha sfornato un’ampia varietà di prelibatezze che hanno deliziato tutti i presenti. Tra le proposte più apprezzate c’è stato il grande successo delle tradizionali ceche, vendute a ruba e preparate da un team impeccabile che ha seguito scrupolosamente l’antica ricetta di Rosetta, garantendo il sapore autentico di una volta.

​Una macchina organizzativa impeccabile

L’elogio speciale va a tutta la brigata di cucina per lo straordinario lavoro svolto con precisione e sincronia. Dalla preparazione degli ingredienti fino al servizio finale, l’efficienza è stata impeccabile in ogni settore. Altrettanto fondamentale è stata la gestione del bar, dove la solarità e la disponibilità dello staff dietro al bancone hanno contagiato l’intera festa, facendo sentire chiunque benvenuto e a proprio agio.

​Sport, tradizione e divertimento

Oltre alle prelibatezze gastronomiche, il ricco programma di eventi ha riempito il rione di energia, agonismo e sani valori sportivi.

​Torneo di Beach Volley: ha trasformato la festa in un’arena di spettacolo e divertimento, con le squadre pronte a sfidarsi a colpi di bagher e schiacciate sotto gli applausi di un pubblico caloroso.

​Tiro alla fune: vero e proprio momento clou, ha regalato sfide avvincenti all’insegna della forza, della tattica e del più puro spirito di squadra, trascinando il tifo di tutto il quartiere.

​Ruota della fortuna: l’anima del programma ricreativo, gestita da una squadra storica, affiatata e contagiosa che trasforma ogni edizione in un party tra amici. Con un sorriso sempre pronto, lo staff ha guidato i partecipanti verso premi di tutto rispetto, rendendo la caccia alla fortuna un’avventura irresistibile.

​Un plauso e un sentito ringraziamento vanno a tutti i volontari, agli atleti, agli organizzatori e soprattutto ai cittadini che hanno reso questa 36^ edizione un evento memorabile.

D.P.