Serralta, sfuma la finale di Coppa Marche: 4-4 col Matelica

Sfuma il sogno della finale di Coppa Marche per il Serralta che non riesce nell’impresa di ribaltare il punteggio dell’andata (1-3) e deve lasciare spazio al Fabiani Matelica che grazie al pari ottenuto potrà giocare l’atto conclusivo del torneo. Match combattuto, intenso, spettacolare e ricco di gol, ben otto in totale, per un rocambolesco 4-4 che testimonia come le due formazioni abbiano giocato a viso aperto e senza tatticismi. Serralta che saluta la Coppa a testa alta dopo aver dato tutto e dopo aver affrontato alla pari un rivale forte e di qualità dimostrandosi anche superiore in alcuni momenti dei 180’ complessivi disputati. Gialloblù, dunque, positivi che ora devono rituffarsi nel campionato dove c’è bisogno di fare punti e alle porte c’è la trasferta di Civitanova Marche contro il Boca.

La cronaca

Semifinale di ritorno tra Serralta e Fabiani. Nella gara di andata a Matelica il 3-1 per i locali impone ai gialloblù di fare l’impresa per cercare di passare in finale. Il Serralta parte forte prendendo in mano le redini del gioco e inizia ad attaccare con buona intensità. Il vantaggio, meritato, giunge grazie a Saperdi che da pochi passi gira in porta. Fino all’intervallo accade poco altro con un certo equilibrio fra le compagini, anche se sono i gialloblù a farsi preferire seppur non trovando modo di essere ancora pericolosi. Il primo quarto d’ora della ripresa, invece, mostra un’altra partita con il Fabiani che approfitta del calo dei settempedani che si fanno sorprendere due volte: prima è Bartilotta a trovare uno splendido tiro che finisce sotto l’incrocio; poi è l’ex di turno Tommaso Vissani (a segno anche all’andata) a sfruttare un passaggio filtrante per poi mettere dentro da centro area. Passa qualche minuto e gli ospiti colpiscono di nuovo: sugli sviluppi di una mischia un giocatore matelicese trova dal fondo un rasoterra di punta che sorprende Spadoni e vale il 3-1. Il Serralta non demorde e riparte a costruire buone trame come quella che porta al tiro Moretti con pallone fermato dal braccio largo di un difensore. Rigore netto che Pelagalli trasforma spiazzando Mosciatti. Match riaperto, ma per poco dato che su una ripartenza in velocità arriva il rigore anche per il Fabiani: Bonifazi va in scivolata per interrompere l’azione dell’avversario con palla toccata poi sullo slancio il difensore va a colpire il giocatore ospite. L’arbitro decide per il fallo e Marasca, entrato dalla panchina, non sbaglia dagli undici metri. Siamo 2-4 e per i gialloblù ora è davvero dura. L’orgoglio e la voglia di non perdere almeno questa gara spingono il Serralta in avanti che accorcia ancora le distanze. Sugli sviluppi di un cross l’arbitro vede un fallo ai danni di un giocatore di casa e decreta il penalty che Cappellacci mette dentro. Nel finale lo stesso Cappellacci firma la doppietta personale girando al volo da dentro l’area trovando la via della rete per il 4-4 definitivo. Verdetto che premia il Fabiani che raggiunge la finale ed elimina un Serralta degno della semifinale e che saluta la Coppa dopo due belle prestazioni.

Roberto Pellegrino