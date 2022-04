Blugallery: messe di medaglie nel nuoto di salvamento

Il Blugallery Team si conferma re della specialità del nuoto di salvamento al Campionato regionale appena disputato a Civitanova Marche, dove ha raccolto un gran numero di medaglie a tutti i livelli. Nella categoria Esordienti B Alice Dignani ha ottenuto la seconda piazza nei 50m manichino pinne, strappando un altro argento nei 50m trasporto manichino. L’Esordiente A Camilla Magnapane ha messo in riga tutte le avversarie nei 50m trasporto manichino e nei 100 m Life saver. Nella medesima categoria Arianna Gangi ha colto un bel bronzo nei 50m trasporto manichino pinne. Davanti a lei, in piazza d’onore, Linda Burzacca, che ha bissato l’argento nei 100m ostacolo. Giorgia Natali ha strabiliato vincendo sia i 50m trasporto manichino pinne che i 100m ostacolo. Nel comparto Juniores Chiara Borgogna è salita sul gradino più basso del podio nei 200m ostacolo. Giacomo Cantarini, fra i Ragazzi, è stato un autentico mattatore per aver trionfato nei 100m manichino pinne, nei 100m Life saver e nei 200m ostacolo, dove è peraltro risultato terzo assoluto. Il tutto “condito” dall’argento nei 50m trasporto manichino. Nella stessa categoria Tommaso Forconi ha vinto nei 50m manichino ed ha centrato il bronzo nei 200m ostacolo. Nel settore femminile Ragazzi Hailie Medei ha sconfitto tutte nei 50m manichino. A bomba anche le staffette, come confermano la medaglia d’oro nella 4x50m Esordienti A femmine con Arianna Gangi, Irene Zerbi, Serena Frenquelli e Camilla Magnapane, ed il bronzo nella 4x50m ostacolo assoluti maschi con Cantarini, Renzi, Apollonio e Forconi. Numerosi gli atleti schierati dai coach Riccardo Vitali e Matteo Colli, ampiamente soddisfatti dei risultati conseguiti dai loro pupilli, ma anche «per la bella impressione che hanno destato tutti gli Esordienti alla prima gara stagionale».

Esordienti B (2012): Alice Dignani e Matteo Cadau.

Esordienti A (2010-2011): Linda Burzacca, Serena Frenquelli, Arianna Gangi, Camilla Magnapane, Giorgia Natali, Irene Zerbi Irene.

Assoluti (2006-2008): Chiara Borgogna, Giulia Forconi, Vanessa Leonori, Hailie Medei, Viola Zerbi, Mattia Apollonio, Giacomo Cantarini, Diego Del Giudice, Tommaso Forconi, Saverio Ilari, Giacomo Renzi e Nicolò Santori.

Luca Muscolini