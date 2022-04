3^ Categoria: a Colbuccaro trasferta amara per il Serralta

Altra trasferta amara per il Serralta che esce sconfitto da Colbuccaro pur disputando l’ennesima buona partita di questo periodo. Finisce 2-1 per i locali che sfruttano al meglio le occasioni avute e poi nel finale resistono al gagliardo ritorno dei gialloblù che avrebbero potuto cogliere un pareggio che sarebbe stato meritato per quanto ha raccontato la partita. Il terreno di gioco in non buone condizioni ha condizionato la manovra dei ventidue in campo, ma è stato penalizzante soprattutto per un Serralta abituato a far girare palla in velocità. Match, quindi, tattico e fisico che ha favorito le caratteristiche del Colbuccaro, anche se soprattutto nella ripresa i settempedani si sono espressi al meglio, convincenti e protesi in attacco fino al fischio finale. Nel prossimo turno (venerdì 22 aprile ore 21) il Serralta tornerà a giocare in casa contro il Boca Civitanova.

Cronaca

Turno infrasettimanale per il torneo di Terza Categoria che anticipa le partite previste nel fine settimana quando, invece, non si giocherà per le festività pasquali. Secondo impegno fuori casa per il Serralta che è di scena sul campo del Colbuccaro. Fin dall’avvio si capisce che sarà un match combattuto, fisico e pieno di agonismo. Pur non avendo queste caratteristiche tra le proprie migliori qualità, i gialloblù si adeguano e non si tirano indietro e giocano ad armi pari contro un Colbuccaro voglioso di fare punti per non perdere contatto dalla zona play off. Il punteggio cambia sugli sviluppi di un angolo in favore dei locali con pallone messo in porta da distanza ravvicinata. Nel secondo tempo il Serralta torna in campo con piglio diverso, ancora migliore e comincia a macinare gioco costringendo i rivali sulla difensiva. Con un contropiede ficcante, però, il Colbuccaro raddoppia mettendo sui binari ideali la gara che vede il Serralta aumentare i giri per intensificare la pressione. Un calcio di rigore trasformato dal neo entrato Pelagalli rende il finale di partita incerto e in bilico. I gialloblù collezionano angoli e tentano qualche conclusione che però non ha fortuna né esito positivo. Si giunge all’epilogo con il successo del Colbuccaro e una nuova sconfitta con rammarico per i settempedani.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Bonifazi, Magnapane, Saperdi, Ciccotti, Vissani, Moretti, Panzarani, Valenti, Rapaccioni, Cappellacci (15’ st Pelagalli). A disp. Spadoni, Rocci. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino