Comuni e Aziende pubbliche gestiranno il servizio idrico: la soddisfazione dei sindacati

L’assemblea dell’Aato 3 ha sancito che della nuova società consortile chiamata a gestire il servizio idrico faranno parte tutti i Comuni oltre che le società operative. Dunque, pure il Comune di San Severino e la sua azienda Assem.

Da valutare la presenza in questa società del socio privato di Astea, con un parere richiesto all’Agcom.

L’assemblea ha deciso così di salvaguardare la gestione pubblica dell’acqua. E su questa presa di posizione intervnengono anche le sigle sindacali con la nota che segue.

“Nell’Assemblea di oggi (ieri, giovedì 1 agosto; nrd), dopo le relazioni dei tecnici incaricati da Aato3 e Aziende si è finalmente avviato un percorso, sancito da una votazione all’unanimita, sulla costituzione di una societa consortile partecipata dai Comuni e dalle Societa, partendo dalla fusione SiMarche e Unidra con il successivo ingresso di Cma.

Come indicato dai tecnici l’Assemblea ha deliberato all’unanimita anche la richiesta di

un parere all’autorita Garante della concorrenza e del mercato per sciogliere il nodo del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa per l’In house providing anche in presenza del socio privato in Astea. Riteniamo importante che si sia finalmente superata la contrapposizione deleteria che per lungo tempo ha immobilizzato l’Assemblea, ritardando di fatto l’assunzione di responsabilitaè da parte della politica locale su una questione fondamentale per il territorio. Come organizzazioni sindacali abbiamo rivendicato fin dall’inizio la costruzione di un soggetto pubblico in grado di garantire la salvaguardia del carattere pubblico della gestione, la continuita occupazionale, l’abbassamento delle tariffe per l’utenza e la realizzazione degli investimenti necessari per l’ammodernamento della rete. Se resta il rammarico per il troppo tempo perso auspichiamo che dopo l’Assemblea di oggi questo percorso sia finalmente avviato, senza ulteriori intoppi. Continueremo a monitorare la vicenda a tutela dei cittadini e delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, in attesa della prossima Assemblea di Ambito gia fissata per la fine di agosto”.

CGIL – CISL – UIL (Daniele Principi – Rocco Gravina – Sergio Crucianelli)

FILCTEM CGIL -FEMCA CISL – UILTEC UIL (Andrea Coppari – Giuliano Caracini – Manuel Broglia)