Fratelli d’Italia: “Perché abbattere quel chiosco? Basterebbe un adeguamento”

“Da giorni i giardini comunali “G. Coletti”, in particolare il chiosco al loro interno, sono al centro della polemica cittadina. Apprendiamo dai quotidiani locali che l’Amministrazione comunale ha avviato il bando per la riqualificazione della zona, compreso l’allargamento del chiosco, per una spesa complessiva di circa 230.000 euro (Determina 635 del 13/08/2020). Veniamo a conoscenza, inoltre, che il progetto è stato affidato ad un architetto, la cui professionalità non è assolutamente messa in discussione, di fuori città.

Pertanto, non trovandoci noi nelle sedi istituzionali, da cittadini settempedani ci rivolgiamo al sindaco, la cui parola è la “sola a valere”, chiedendo quali siano le motivazioni che hanno portato alla scelta di abbattere una struttura funzionante, alla quale basterebbe un adeguamento. Fratelli d’Italia ritiene che una tale cifra di denaro sarebbe potuta confluire in programmi di pubblica utilità, quali il completamento di progetti mai terminati (uno fra gli altri la pista ciclabile del rione San Michele); la sistemazione della toponomastica carente e talvolta ingannevole nelle frazioni, che crea problemi logistici anche in situazioni emergenziali; l’individuazione di forme di sostegno economico alle attività commerciali locali penalizzate dalla crisi dovuta al Covid-19; la realizzazione di impianti necessari alle associazioni locali, con particolare riferimento alla mancanza di luoghi di allenamento per le numerose società sportive. Il nostro interrogativo verte anche sulla scelta di affidare il progetto, ancora una volta, a un professionista non settempedano. A San Severino manca personale competente per progettare una riqualificazione pubblica?”

Tiziana Gazzellini, coordinatrice del circolo settempedano di Fratelli d’Italia