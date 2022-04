Ospite della Casa di riposo scivola nel fiume: recuperato sano e salvo dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a San Severino per soccorrere un ospite della Casa di riposo “Lazzarelli” scivolato nel sottostante fiume Potenza per cause ancora da chiarire.

Il personale – proveniente da Tolentino e dalla sede centrale di Macerata – si è calato utilizzando tecniche Saf (Speleo-alpino fluviale) per circa 20 metri sul greto del fiume portando poi l’anziano in salvo.

L’uomo, una volta recuperato – sano e salvo – e riportato sulla strada, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Camerino.

Sono state recuperate anche un’infermiera e un’operatrice che, dalla Casa di riposo, si erano calate nel fiume per soccorrere il malcapitato.

Sul posto anche il servizio del “118” e gli agenti della Polizia locale, nonché il sindaco Rosa Piermattei, intervenuto per sincerarsi delle condizioni dell’uomo e dei soccorritori.