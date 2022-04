“Divini”, studenti a lezione di primo soccorso coi volontari della Croce rossa

Anche quest’anno l’Istituto Tecnico “Divini” ha organizzato alcune attività a scuola riguardanti le procedure di Primo soccorso, grazie ai progetti promossi dal Miur in collaborazione con i diversi Enti. In particolare, nei mesi di febbraio e marzo, tutti gli studenti delle classi quarte hanno partecipato a degli incontri formativi di Primo soccorso in collaborazione con la Croce rossa italiana, sezione di Cingoli.

Grazie alla disponibilità e professionalità dei volontari dell’associazione, sono stati insegnati ai nostri ragazzi i principali gesti salvavita, le manovre di disostruzione delle vie respiratorie e gli interventi di base in situazioni di emergenza ed urgenza.

Nel corso delle lezioni, inoltre, sono state illustrate le numerose attività svolte in Italia e in campo internazionale nell’ambito del fondamentale volontariato sanitario. Le attività proposte a studenti e studentesse rientrano nei progetti sviluppati dal “Divini” nell’ambito della promozione alla salute ed alla cittadinanza attiva, obiettivi questi sempre più rilevanti ed importanti nella nostra società.

Tale formazione, proposta nelle scuole, ha l’obiettivo di diffondere la cultura del Primo soccorso nei giovani, per sensibilizzarli nel pronto riconoscimento delle emergenze e nel rapido allertamento dei soccorsi.

Ad accogliere, guidare e motivare gli studenti sono stati, oltre a Matteo Zannini, coordinatore della sezione formazione scuole della Cri sezione di Cingoli, diversi volontari della Croce rossa italiana di Cingoli e San Severino: Mattia Bernabei, Beatrice Borsini, Sara Campelli, Marta Palmucci e Anna Maria Tittarelli, ai quali va il ringraziamento degli studenti e dei docenti di scienze motorie e sportive che hanno coordinato l’iniziativa.