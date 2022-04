Il Serralta perde in casa dell’Union Picena ma esce dal campo a testa alta

Niente da fare per il Serralta che deve arrendersi sul campo dell’Union Picena che con i tre punti conquistati consolida la propria posizione play off (terza piazza). Per i gialloblù, dopo le recenti vittorie in casa, arriva una nuova sconfitta lontano dal “Leonori”, anche se diversa da altre. Il Serralta, infatti, è uscito a testa alta dalla sfida e dopo aver giocato alla pari contro un rivale forte provando sempre e comunque a cercare il “colpo” grosso che, in verità, poteva essere centrato se fossero state sfruttate le occasioni avute (due nitide nel primo tempo). Gialloblù sempre in partita, concentrati e capaci di manovre ficcanti e che, almeno per un’ora, hanno tenuto al meglio il campo impegnando a fondo i locali che hanno trovato il vantaggio su palla inattiva e poi raddoppiato con un’azione viziata da un fuorigioco netto non visto dall’arbitro. Al termine dei 90’ dunque soddisfazione per mister Palazzi, malgrado il ko, per la buona prestazione della squadra (alla fine complimenti da parte dei vincitori) che fa ben sperare per il finale di campionato che, ora, riserverà al Serralta un altro impegno in trasferta sul campo del Colbuccaro (mercoledì 13 ore 20.30).

Cronaca

Match complicato quello di Potenza Picena in casa dell’Union, formazione di alta classifica, per un Serralta che arriva da una serie di successi che hanno portato serenità e convinzione oltre che fiducia nei propri mezzi. L’avvio di gara conferma tutto questo, visto che i gialloblù hanno l’approccio giusto e affrontano al meglio l’impegno. Si può giocare bene, con palla a terra anche perché i locali consentono si esprimono allo stesso modo e così la partita è piacevole con ritmi alti. La prima chance è per il centravanti di casa che in mischia gira da pochi passi trovando però la pronta opposizione con il corpo di Spadoni. Intorno a metà tempo il Serralta orchestra una trama di passaggi precisi e rapidi che consente a Moretti, dopo scambio con Valenti, di ricevere palla in area un po’ defilato rispetto alla porta. Diagonale in corsa del numero 7 che esce di un soffio. Altra grande opportunità per i gialloblù è quella che parte dal tiro dal limite di Panzarani che, deviato, vede il portiere di casa deviare con un ottimo riflesso. Sulla sfera arriva Saperdi che decentrato prova ad inquadrare lo specchio trovando però ancora il numero uno dell’Union pronto all’intervento. Si va al riposo a reti bianche e chi può recriminare è il Serralta. Ripresa che comincia ricalcando la prima frazione fino a quando il punteggio cambia intorno al quarto d’ora sugli sviluppi di una punizione da distanza considerevole. Il tiro del giocatore dell’Union, entrato da poco, è potente e preciso tanto da infilarsi sotto l’incrocio. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi e reagire che il Serralta subisce il raddoppio. Lancio dentro l’area per il numero 9 che, quasi incredulo, può controllare e mettere in porta malgrado si trovasse in netta posizione di off side non rilevata dal direttore di gara. Sul 2-0 la gara appare compromessa per i ragazzi di Palazzi che, tuttavia, non demordono e provano a rendersi pericolosi con alcuni tentativi che però non sortiscono effetti concreti e così si arriva al termine con il successo dei padroni di casa che superano un Serralta positivo, bravo e anche sfortunato.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Bonifazi (35’ st Magnapane), Baruni, Saperdi, Ciccotti, Vissani, Moretti (35’ st Cambriani), Panzarani (33’ st Pinkowski), Valenti, Pelagalli (33’ st Cappellacci), Rapaccioni. A disp. Cardorani. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino