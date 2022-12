Ha superato i 200 milioni di euro il finanziamento delle pratiche relative alla ricostruzione post terremoto nel Comune di San Severino. Solo per la ricostruzione privata la cifra già stanziata è di 194 milioni 525 mila euro. La somma andrà per il recupero di 505 edifici, di cui 266 interessati da interventi di ricostruzione leggera (per un importo di 39.236.952,11 euro), altri 99 da ricostruzione pesante (per un importo di 89.064.197,97 euro), 137 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario straordinario alla Ricostruzione (per un importo di 65.147.217,26 euro). Ulteriori 3 edifici saranno interessati dall’Ordinanza 13/2017 (per un importo di 1.076,689,45 euro). In totale sono 937 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del Comune. Di queste, 382 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 291 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes. Ulteriori 251 pratiche sono quelle relative alla medesima Ordinanza 100, del Commissario straordinario, emanata per facilitare proprio la ricostruzione di immobili danneggiati dalle scosse, mentre, con riferimento alle attività produttive, sono 13 le pratiche presentate. Ulteriori 54 richieste hanno interessato, infine, la delocalizzazione sempre delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700 mila euro. È di circa 5 milioni di euro, invece, la cifra destinata agli interventi che riguardano gli edifici pubblici. Tra questi, oltre al recupero di Palazzo dei Governatori, dell’Istituto Professionale, dell’ex scuola di Stigliano, di un alloggio a Porta Romana e del Palazzo comunale, si è aggiunta anche la palazzina Erap di via Padre Giuseppe Zampa.

A San Severino, intanto, sono stati chiusi esattamente 347 cantieri. Di questi, 301 sono relativi alla ricostruzione privata, 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma Bonus.