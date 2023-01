Otto squadre di calcetto, formata da ragazzi di diversi centri del territorio maceratese – da Civitanova a San Ginesio, fino a Tolentino e Macerata – hanno dato vita a un torneo di beneficenza organizzato sotto l’egida del Centro sportivo italiano di San Severino.

La manifestazione, organizzata per ricordare la figura di alcuni sostenitori dello sport giovanile locale come Mario Tibaldi, Severo Ronci e Mario Grespini, si è svolta al palasport “Ciarapica” e l’intero ricavato – grazie alle quote dei partecipanti e alle offerte raccolte all’ingresso – è stato donato all’Oratorio interparrocchiale “Don Orione”.

Alla fine delle sfide – interpretate da tutti con lo spirito del sano divertimento fra amici – hanno vinto i ragazzi della formazione “Stefank889”, composta da Giulio Polzoni, Alessandro Botta, Giorgio Malaccari, Luca Trivellini, Giacomo Boccanera, Giacomo Amici, Valerio Vitali. In finale hanno battuto per 4-2 la squadra degli “Scarsenal” di Tolentino.