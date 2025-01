Uteam, incontro con Simona Gregori sugli “Internati a piede libero durante la Seconda Guerra mondiale”

Venerdì 31 gennaio, alle ore 17, la sede Uteam (in via Salimbeni 6) ospita un incontro dal titolo “Internati a piede libero durante la Seconda Guerra mondiale. Vite sospese tra le pagine di un archivio”.

L’iniziativa, promossa dall’Università della terza età e dall’Anpi di San Severino, vede come relatrice Simona Gregori e si inserisce nell’ambito delle manifestazioni legate alla Giornata della memoria, 27 gennaio: una data scelta per non dimenticare l’Olocausto e che quest’anno ricorda gli 80 anni della liberazione di Auschwitz.

La relazione della dottoressa Gregori è il frutto di una serie di ricerche d’archivio e bibliografiche. Si parlerà degli internati ebrei nel territorio settempedano, con attenzione speciale alle donne internate e alla figura di Ruby Wertheimer, internata a San Severino dal novembre 1941 (fonte Archivio del Comune di San Severino e Archivio della Questura di Macerata).

Ruby Wertheimer è stata ritratta da bambina dal famoso ritrattista statunitense John Singer Sargent (è il dipinto presente nella locandina) e questa opera è attualmente esposta alla Tate Gallery di Londra.