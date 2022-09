Successo della visita al “MARec”, il Museo dell’arte recuperata, organizzata dalla Pro loco al Palazzo vescovile con le spiegazioni della guida Paola Pistoni. Le adesioni sono state numerose, hanno superato il numero di trenta. Ci sono state molte richieste, così la Pro loco organizzerà un altro gruppo nella serata di venerdì prossimo, 9 settembre.

Al termine della visita i partecipanti si sono recati al Bar Dignani di Genni Iachetta per un gelato in compagnia offerto dagli organizzatori, mentre da parte sua la presidente della Pro loco, Paola Miliani, ha salutato e ringraziato i visitatori per la loro partecipazione.

Fiorino Luciani