Operazione scuola pulite: “Il Grillo” scende in campo anche a Matelica

Nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 marzo, il circolo Legambiente “Il Grillo” di San Severino è sceso di nuovo in campo supportando l’Ipsia “Pocognoni” di Matelica alla iniziativa “Nontiscordardimè- Operazione Scuole Pulite 2022”, promossa da Legambiente nazionale.

Per rispondere al bisogno di socialità dei ragazzi e di una scuola aperta al territorio, l’iniziativa è stata dedicata alla rigenerazione degli spazi esterni: un’occasione utile per riqualificare il giardino della scuola, piantare nuovi alberi, realizzare orti, progettare spazi da arredare con panchine e, per ultimo, realizzare un coloratissimo murales nel muro di cinta del giardino. Tutto ciò per rendere “bella e pulita” l’intera area circostante l’edificio scolastico, come dichiara Alessandro Giusepponi, insegnante della scuola e socio del circolo Legambiente settempedano.

In tutto sono più di quaranta, tra docenti, personale Ata e studenti, le persone coinvolte in questo progetto al quale la dirigente, professoressa Lucia Di Paola, ha voluto convintamente partecipare riconoscendo la valenza del progetto per l’educazione civica e sociale degli studenti. Le classi del biennio dei tre indirizzi Odontotecnico, Ottico e Meccanico che hanno aderito all’iniziativa, si sono suddivise in squadre di lavoro nominando un proprio responsabile: ogni squadra ha poi individuato le aree esterne alla scuola che necessitavano di pulizia o sistemazione. Nella giornata di venerdì si è provveduto alla pulizia dell’area, alla preparazione delle buche per la piantumazione degli alberi e alla realizzazione pittorica del murales, il tutto completato nella mattinata di sabato 12. In questi due giorni di fervido lavoro gli studenti sono stati davvero partecipi ed interessati, coadiuvati da Alessandro Pilati dell’azienda “Il Germoglio” di Matelica che già cura il verde all’interno della scuola, e supportati dall’amministrazione comunale di Matelica nella persona del sindaco Massimo Baldini che, muovendosi tempestivamente, è riuscito a fare entrare questa iniziativa all’interno di un progetto dell’Assam regionale così da avere le piantine dal vivaio di Senigallia. Nei due giorni sono intervenuti altri due soci di Legambiente: Francesco Ranciaro e Maria Cristina Mosciatti, rispettivamente presidente e vice presidente del Circolo “Il Grillo”, i quali hanno ricordato come siano importanti queste iniziative all’interno della formazione culturale e sociale degli studenti, attraverso la collaborazione tra loro e il mondo associativo degli adulti.