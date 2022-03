Successo al Feronia per Lello Arena e i “Parenti Serpenti”

Il Feronia ha ospitato sulla scena la commedia Parenti Serpenti di Carmine Amoroso, per la regia di Luciano Melchionna e con Lello Arena nei panni del protagonista. La rappresentazione, resa celebre dall’omonimo film del 1992, diretto da Mario Monicelli e con soggetto e sceneggiatura opera dello stesso Amoroso, ruota attorno all’occasione che le vacanze natalizie offrono ad una famiglia abruzzese per ritrovarsi e trascorrere felicemente il tempo insieme, come la tradizione vuole.

Gli anziani Saverio e Trieste sono impazienti di rivedere i quattro figli lontani, ormai adulti, e gli stessi figli riabbracciano affettuosamente i fratelli che abitano, con le rispettive famiglie, in città diverse. Il Natale trascorre placidamente, sereno e un po’ svogliato: figli e rispettivi consorti talvolta si isolano dal gruppo, chiudendosi in un silenzio che scherma dolori difficili da metabolizzare o più spesso semplice indifferenza, mentre Saverio, affetto da demenza senile, parla senza freni e Trieste è desiderosa di esprimere l’affetto che ha dovuto reprimere nei giorni di lontananza. Ma nel momento in cui la donna comunica ai figli che lei e il marito non intendono più vivere da soli perché troppo anziani, e chiede che uno dei quattro figli possa ospitarli ricevendo in cambio i soldi della pensione e la casa di famiglia, l’equilibrio si spezza, rivelando quanto precarie fossero le fondamenta su cui questo era costruito. Nel colloquio tra i figli, in cui ognuno cerca di scaricare la responsabilità sugli altri ma tutti cercano di accaparrarsi il beneficio economico della casa, esplodono accuse, emergono con violenza rancori rimasti sepolti a lungo, segreti e tradimenti inevitabilmente vengono alla luce. La decisione di risolvere la questione togliendo la vita ai genitori, simulando un incidente domestico, è specchio della corrosione di un sistema valoriale che si è drammaticamente rovesciato.

Una storia eternamente contemporanea, che alterna momenti di grande pateticità, scene di rassicurante quotidianità e situazioni marcatamente comiche, per uno spettacolo che ha incontrato indubbiamente il favore del pubblico.

Sara Della Mora