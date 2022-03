Serralta, il pari con l’Academy Civitanova svanisce all’89esimo

Sfuma all’ultimo istante il meritato pareggio che il Serralta stava portando a casa contro l’Academy Civitanova con gli ospiti che al minuto 89 trovano su palla inattiva e in mischia la rete del successo che li proietta per una sera al secondo posto. Resta, invece, ferma la formazione gialloblù che deve incassare il quarto stop di fila, terzo consecutivo in casa, non centrando l’obiettivo di tornare a fare punti anche per riprendere spinta morale in vista dei prossimi impegni (sabato 12 a Pievebovigliana). Come detto la divisione della posta ci stava tutta perché il Serralta ha giocato la sua onesta gara tenendo bene il campo, a parte qualche sbavatura difensiva, e bloccando un avversario forte che però in questa serata non è apparso brillante e che ha costruito ben poco anche se in un paio di circostanze i rivieraschi sono stati pericolosi. Cosa che è accaduta anche nell’altra area dove i locali sono stati particolarmente insidiosi su calcio piazzato e per alcuni tratti sono stati bravi a fare la partita anche se è mancato il guizzo risolutivo per sbloccare il punteggio. Resta rammarico per un ko che fa rabbia e che sa di beffa in questa circostanza certo è che il periodo non è favorevole ai settempedani che vengono puniti al minimo errore e non sono assistiti dalla buona sorte. Insomma, sta girando male e si spera che presto la ruota giri per il Serralta.

Cronaca

Dopo il “riposo” forzato del turno precedente (rinvio per impraticabilità del campo a Sforzacosta), il Serralta torna al “Leonori” per affrontare l’Academy Civitanova. Ospiti che corrono per i play off; locali che devono e vogliono tornare a far punti. L’avvio di gara è positivo per il Serralta che prende campo e possesso palla facendosi vedere con due calci piazzati dal limite eseguiti sempre da Pelagalli: il primo vede il pallone di poco alto, il secondo è fuori misura. Dopo un quarto d’ora entrano in partita anche gli ospiti e il match è in equilibrio e si lotta soprattutto a centrocampo. Pochi gli spunti degni di nota e poche le occasioni. Una di queste è quella del minuto 28 quando Chierichetti trova il rasoterra vincente dal limite, ma l’arbitro annulla per presunto tocco di mano del numero 9 al momneto di controllare la sfera. Ancora Chierichetti in azione al 39’. Fuga a sinistra e palla rasoterra messa in mezzo per l’accorrente Alessandrini che completamente solo davanti alla porta alza incredibilmente il sinistro sopra la traversa. I gialloblù, scampato il doppio pericolo, ci provano con Pelagalli dalla distanza ma il sinistro è debole e centrale. Sul ribaltamento di fronte il solito Chierichetti calcia in corsa verso il primo palo con Cardorani attento a bloccare in tuffo. Prima dell’intervallo ancora Chierichetti a tirare verso la porta(punizione da sinistra) con Cardorani costretto ad alzare in angolo con una deviazione non semplice. La ripresa ricalca l’avvio di match dato che il Serralta comincia meglio dei civitanovesi. Pinkowski si ritrova una buona palla sul destro dopo un angolo ma il tiro è centrale fra le braccia di Zaccari. Al minuto 17 punizione per i locali che si incarica di battere Cappellacci(entrato dopo soli 24 minuti di gioco al posto dell’infortunato Bernabei) che lascia partire un gran destro indirizzato sotto l’incrocio ma Zaccari compie un grande intervento andando a deviare con un gran balzo. La risposta dell’Academy è affidata al terzino Lorenzini che calcia da dentro l’area mettendo però alto. Nella parte finale dell’incontro è evidente l’equilibrio e sembra che si possa andare verso un pari equo a reti bianche e invece al 44’ ecco l’episodio che cambia tutto e per merito di due nuovi entrati. Punizione da destra per l’Academy, palla lunga verso il secondo palo dove Romagnoli stacca mettendo verso il centro dove Singh che, sfruttando l’immobilismo dei difensori di casa, mette dentro con una precisa e puntuale deviazione. E’ il gol che decide la partita e consente ai civitanovesi di festeggiare mentre i gialloblù escono dal campo ancora senza un risultato positivo.

FORMAZIONE SERRALTA: Cardorani, Ciccotti, Baruni, Magnapane, Panzarani, Pinkowski, Rapaccioni (27’ st Prenga), Saperdi, Valenti, Bernabei (24’ pt Cappellacci), Pelagalli (33’ st Cambriani). A disp. Spadoni, Baruni Jimmy, Foe, Lambertucci. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino