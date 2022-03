Lutto: si è spento il dottor Marchetti, il grazie della “sua” Medicina

Si è spento all’età di 89 anni uno dei pilastri su cui è sorto e si è affermato l’ospedale di San Severino. Parliamo del dottor Marco Marchetti, per lungo tempo primario della Medicina, poi presidente del Comitato per la salvaguardia del “Bartolomeo Eustachio”. Persona stimata e benvoluta, anche al di fuori dell’ambito sanitario, Marchetti ha avuto anche un impegno politico e si è sempre battuto per il bene della città.

E’ un giorno di grande tristezza, di lutto, per quanti lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di stargli vicino nella professione e nella vita di tutti i giorni. Da più parti sono giunte subito manifestazioni di cordoglio.

A suo nome e dell’intero reparto di Medicina formula sentite condoglianze alla famiglia il dottor Giovanni Pierandrei, attuale primario della Divisione: “Ci stringiamo attorno ai suoi familiari – dice – esprimendo il nostro sincero ringraziamento al dottor Marco per tutto ciò che ci ha insegnato nel corso della sua attività medica”.

Marchetti lascia i figli Giuseppe (questore) e Michele (radiologo dell’Asur), le nuore Floriana ed Emanuela, i nipoti Alessandra, Andrea, Eva e Rocco, nonché la sorella Gina.

I funerali saranno celebrati lunedì 7 marzo, alle ore 15, partendo dalla Sala del commiato “Il tempio degli angeli” per la chiesa di San Domenico.