Serata magica in piazza: la Settempeda si presenta alla città durante lo “Street food”

La presentazione ufficiale della Settempeda 2025-2026 è stata ospitata dalla bellissima Piazza del Popolo nell’ambito della terza serata della manifestazione “Street food” e ha avuto una gran bella cornice di pubblico, il supporto caloroso dei presenti e la fortuna di avere un clima ideale.

La serata è stata bella e perfetta, oltre che serena, grazie anche al bel risultato sportivo colto nel pomeriggio dalla squadra che ha battuto il Porto Sant’Elpidio nel debutto in campionato, ma che poteva essere però decisamente diversa, dato che i biancorossi hanno rischiato di arrivare alla presentazione con il morale basso avendo rischiato il ko (da 0-2 a 3-2 ottenuto nei minuti di recupero).

Invece tutto è finito bene e la soddisfazione e la gioia per il successo colto sono servite per trascorrere una piacevole serata tra soddisfazione ed euforia che ha coinvolto davvero tutti i presenti.

Sul palco della piazza cittadina, con Marco Moscatelli come sempre perfetto intrattenitore e presentatore, sono sfilati in tanti della famiglia biancorossa.

Prima i responsabili e gli istruttori del settore giovanile, quindi gli staff dirigenziali, sanitario e tecnico della prima squadra, infine tutti i giocatori della rosa. Hanno preso la parola nell’ordine: Federico Cardorani, responsabile del settore riservato ai giovani calciatori, Marco Crescenzi, presidente della Settempeda, Erwin Quadrini, capitano della squadra, e Franco Guermandi, centravanti dei biancorossi e protagonista di giornata in campo con la sua doppietta.

Saluti finali, poi, affidati al primo cittadino Rosa Piermattei, all’assessore allo sport Paolo Paoloni e di nuovo al presidente Crescenzi.

L’evento, curato in cabina di regia da Chiara Nadenich per “Fabbricaeventi.com”, si è chiuso con la tradizionale foto di gruppo: rito che è toccato a tutti i protagonisti.

