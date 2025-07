Volley, Federico Domizioli è il nuovo allenatore della Sios Novavetro

Sarà Federico Domizioli il nuovo coach della Sios Novavetro San Severino nel prossimo campionato di serie B maschile di pallavolo.

Reduce dall’esperienza come secondo allenatore sulla panchina della Volley Banca Macerata in A2, coach Domizioli è stato chiamato dal Club settempedano per inaugurare un nuovo ciclo dopo i cinque anni di guida tecnica di Adrian Pablo Pasquali, durante i quali la squadra è salita ai vertici delle categorie regionali fino al salto fra i “cadetti”.

Per lui, che conosce alla perfezione l’ambiente della pallavolo e ha maturato una grande esperienza tecnica in serie A2 e A3, l’arrivo a San Severino può considerarsi un “ritorno a casa”.

Federico Domizioli, infatti, ha giocato come palleggiatore con la Sios Novavetro nella seconda metà degli anni Novanta (nel ’95-’96 in B2 e poi dal ’96 al ’98 in B1). Poi è tornato in questa piazza nelle vesti di allenatore del settore maschile dal 2014 al 2016.

“Conosciamo Federico Domizioli da molto tempo – dice il neopresidente della San Severino Volley, Giovanni Soverchia –, abbiamo stima di lui e siamo certi che riuscirà a creare un bel gruppo per dare soddisfazioni importanti a un ambiente sportivo che proprio quest’anno celebra i cinquant’anni di attività della nostra Società di pallavolo”.

Da parte sua Federico Domizioli spiega così la sua scelta: “Ciò che mi ha spinto è il legame profondo che c’è tra me e la pallavolo di San Severino, assieme alla serietà di un movimento che conosco fin dagli albori. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio entusiasmo per raggiungere il massimo risultato. Ringrazio il presidente Giovanni Soverchia e il direttore sportivo Riccardo Modica per questa opportunità. Mi aspetto di vedere il palas ‘Ciarapica’ pieno di amici e appassionati: una realtà blasonata come quella di San Severino lo merita davvero”.