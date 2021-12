Covid, riduzione Tari 2021: domande entro il 31 dicembre

Rinnovato l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti di imprese e famiglie in difficoltà a causa del Covid-19. Tutti coloro che ne abbiano diritto, e non l’abbiano ancora fatto, devono presentare entro il 31 dicembre le domande per ottenere le riduzioni della Tari 2021 relativa alle utenze domestiche economicamente svantaggiate e alle utenze non domestiche che, per via della pandemia, hanno appunto subito delle chiusure e delle limitazioni a causa di disposizioni normative o, comunque, delle riduzioni di fatturato.

Con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 28 luglio scorso, infatti, sono state previste per l’anno 2021 le seguenti riduzioni.

1. Utenze non domestiche: riduzione del 70% per le utenze oggetto di chiusure e limitazioni per effetto di provvedimenti normativi già emanati al 31 luglio 2021, da applicarsi automaticamente in sede di predisposizione del ruolo Tari 2021. Le categorie di utenze con applicazione automatica delle agevolazioni non dovranno inviare alcuna comunicazione o dichiarazione. Riduzione del 70% anche per le utenze non domestiche, diverse da quelle sopra indicate, oggetto di provvedimenti normativi di chiusura e limitazione dell’attività emanati successivamente al 31 luglio 2021. La riduzione viene riconosciuta su richiesta da presentare tassativamente a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2021. Riduzione del 33,33% per le utenze non domestiche, diverse da quelle indicate in precedenza, che hanno subito riduzioni di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 legate al Covid. La riduzione, anche in questo caso, viene riconosciuta su richiesta da presentare tassativamente a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2021.

2. Utenze domestiche: riduzione nella misura del 33,33% della Tari dovuta per l’abitazione di residenza e relative pertinenze dalle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura dei servizi di energia elettrica, gas e idrico: Isee fino a 8.265 euro; Isee fino a 20mila euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico); nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza. La riduzione viene riconosciuta su richiesta da presentare tassativamente a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2021.