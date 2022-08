Presso il tiro a volo ” Le ginestre” di San Severino si è svolta una gara di tiro al piattello “Specialità Trap 1” idonea per le sue caratteristiche anche ai cacciatori. Nonostante il caldo afoso numerosi sono stati i partecipanti che non sono voluti mancare a questo appuntamento ben organizzato da Cristiano Cappellacci in collaborazione con la Sezione provinciale Federcaccia di Macerata. Alla premiazione erano presenti il Consigliere nazionale Fitav, Fabrizio Forzi, e il presidente provinciale di Federcaccia, Nazzareno Galassi.

Entrambi nei loro interventi hanno evidenziato l’ importanza di questa specialità di tiro al piattello per avvicinare il mondo venatorio ai campi di tiro a volo, auspicando per il prossimo anno, un maggior numero di gare. Al termine della premiazione è seguita un’apprezzata merenda per tutti i presenti.

Classifiche

Classifica cacciatori: 1) Fabio Pilato, 2) Riccardo Cesaroni, 3) Emanuele Basilico.

Classifica tiratori: 1) Cristiano Cappellacci, 2) Pietro Romagnoli, 3) Alessandro Migliorelli

Classifica Ladies: 1) Federica Falcioni.