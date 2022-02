Basket: la Rhutten vince per 63 a 53 sul campo di Fermo

Pronta reazione della Rhütten San Severino dopo la sconfitta per 75-64 nel recupero post Covid della 2^ di ritorno con il Cus Macerata. A Fermo con il fanalino di coda Victoria, nonostante le numerose assenze soprattutto nel reparto play-guardia, il team di coach Sparapassi la spunta per 63-53 e rimane agganciato alle prime della classe. Sparapassi inizia con un quintetto molto alto con Fucili play, Cobanaj e Ortenzi ali e Tortolini e Potenza lunghi per la contemporanea assenza dei vari Severini, Giuliani, Luciani, Grillo, Uncini, Della Rocca ed anche capitan Cruciani bloccato martedì scorso da una distorsione alla caviglia. Il primo quarto è equilibrato (19-20); nel secondo si passa dal massimo vantaggio fermano (26-20) al +2 Rhütten al 20’: 32-30. «Dopo la pausa – commenta il diesse Guido Grillo – arriva il break che ci ha permesso di condurre in porto una gara non semplice. Sugli scudi Ortenzi, Tortolini e Cingolani che firmano il 54-37 di fine terzo periodo». Nell’ultimo quarto il vantaggio biancorosso raggiunge anche i 20 punti, anche se nel finale i canarini con molto orgoglio riescono a riavvicinarsi fino al -10: 53-63 il punteggio conclusivo. «Da notare – conclude Grillo – l’esordio dei nostri giovani Carboni e Okorodudu. Sabato prossimo 19 febbraio, alle18. al palasport Ciarapica i settempedani ospitano gli 88ers Civitanova.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Massaccesi 2, Fucili 13, Potenza 12, Tortolini 14, Cingolani 6, Ortenzi 12, Cobanaj 4, Carboni, Okorodudu. All. Sparapassi.

Luca Muscolini