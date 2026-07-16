Doppia mostra dedicata ad Anna Claudi: oltre 300 visitatori in dieci giorni

Oltre 300 visitatori in appena dieci giorni hanno varcato la soglia di Palazzo Claudi, a Serrapetrona, per visitare la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, confermando il grande interesse per un’iniziativa che rende omaggio all’artista nel 50° anniversario della sua scomparsa. Il risultato testimonia il valore culturale del progetto promosso dalla Fondazione Claudi e la forza di un’esposizione che sarà aperta al pubblico fino al prossimo 5 dicembre.

La prima mostra – curata dalla storica e critica d’arte, Stefania Severi – propone un percorso che ripercorre l’evoluzione artistica di Anna Claudi, dalle opere giovanili fino ai lavori della piena maturità, mettendo in luce la crescita del suo linguaggio espressivo e la forza della sua ricerca pittorica attraverso una selezione di 110 tavole inedite. “Lo scopo – spiegano Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, e Gabriele Codoni, responsabile del Fondo Claudi – è riscoprire una figura femminile di rilievo del panorama culturale marchigiano e italiano, artista sensibile e imprenditrice capace di lasciare un segno profondo”.

Il secondo percorso espositivo intitolato Anna Claudi ALDILÀ 1976-2026 – ideato e curato dallo stesso Codoni e dall’architetto Ilde Cipolletti – è caratterizzato da 6 installazioni artistiche che introducono il visitatore nell’universo creativo di Anna Claudi. Un percorso fatto di musica, odori, testi e videoanimazioni scaturito dalla sinergia di numerosi professionisti e artisti, tra cui Pamela Natalini, Valerio Cucculelli, Serena Abrami, Frank Micucci e Paola Tassetti. Importante è stata anche la collaborazione con gli studenti dell’Itts “Divini” di San Severino, del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona e dell’Istituto “Varano – Antinori” di Camerino, a conferma dell’attenzione rivolta alle giovani generazioni e al valore educativo dell’iniziativa. Importante pure la collaborazione con l’azienda settempedana Artigianvetro di San Severino.

In occasione dell’inaugurazione è stata molto apprezzata anche la tessitura inaugurale Volevo solo diventare un uomo, scritta e diretta da Gabriele Codoni in collaborazione con Ilde Cipolletti. Hanno contribuito alla riuscita dell’evento inaugurale le letture interpretate da Gilla Cipolletti, le coreografie curate da Alessandra Granata in collaborazione con Emma Borri e Cecilia Cataldi e la performance artistico-pittorica di Paola Tassetti svoltasi durante la serata.

La cerimonia si è conclusa con un brindisi a base di Vernaccia abbinata alla pasticciera locale.

Anna Claudi

Nata a fine Ottocento a Serrapetrona, Anna Pioli in Claudi ha saputo affiancare alla prolifica produzione artistica, una spiccata attitudine imprenditoriale: fin dai primi anni Venti ha avviato, insieme al marito Adolfo Claudi, diverse attività culminate nel 1939 con la fondazione della clinica romana Villa Bianca Maria, rimasta attiva fino alla seconda metà degli anni Cinquanta.

Le visite

Il sabato dalle 15.30 alle 19.30, la domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30.

Le mostre (ingresso gratuito) sono aperte al pubblico fino al 5 dicembre 2026.

www.fondazioneclaudi.it – info@fondazioneclaudi.it . – Facebook e Instagram: Fondazione Claudi

L’iniziativa si avvale del patrocinio di Regione Marche, Amat e Comune di Serrapetrona.